Το Ισραήλ βομβάρδισε ως απάντηση το Ιράν: Εκρήξεις σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ιράν, καθώς πολλαπλές εκρήξεις αναφέρθηκαν σε τρεις μεγάλες πόλεις, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της χώρας.

Σε νέα κλιμάκωση βρίσκεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καθώς ο ισραηλινός στρατός παρά τις εκκλήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε στα ιρανικά χτυπήματα προς το Ισραήλ.

Ειδικότερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον «στρατιωτικών στόχων» στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν, έπειτα από τις χθεσινές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον του Ισραήλ, για πρώτη φορά αφότου κηρύχτηκε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν», σύμφωνα με τη λακωνική ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Εν τω μεταξύ εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και σε άλλες ιρανικές πόλεις, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση νωρίς το πρωί, ενώ παράλληλα ο ισραηλινός στρατός.

Οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, το ένα από τα δυο μεγαλύτερα που εξυπηρετούν την ιρανική πρωτεύουσα, ανεστάλησαν.

Χτύπημα του Ισραήλ παρά το τηλεφώνημα Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα καλέσει τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να του ζητήσει να μην απαντήσει στους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν σήμερα από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, αναφέρει ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

«Θα καλέσω αμέσως τον Μπίμπι (σ.σ.: το προσωνύμιο του Νετανιάχου) για να του πω να μην απαντήσει. Το Ισραήλ έκανε το πλήγμα του και το Ιράν έκανε το πλήγμα του. Δεν έχουμε ανάγκη άλλο (πλήγμα)», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος είπε πως μίλησε με τον Τραμπ τηλεφωνικά.

«Είμαστε στο σημείο να συνάψουμε μια οριστική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να ναυαγήσει εξαιτίας αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Τραμπ σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πώς ξεκίνησε η κλιμάκωση - Παραβιάστηκαν οι κόκκινες γραμμές λέει το Ιράν

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι το Ισραήλ «παραβίασε όλες τις κόκκινες γραμμές» με την επίθεσή του στη Βηρυτό και το κάλεσαν να «σταματήσει τις επιθέσεις του» στον Λίβανο.

«Αν επεκτείνει τις επιθέσεις του σ' αυτή την περιοχή ή απαντήσει στις δράσεις του Ιράν, θα υποστεί ακόμα πιο οδυνηρά πλήγματα και καταστροφικές επιθέσεις θα εξαπολυθούν εναντίον του καθεστώτος και των υποστηρικτών του», δήλωσε ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Αλί Αμπντολαχί σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο ιρανός στρατηγός δεν αναφέρθηκε ρητά στα δύο κύματα ιρανικών πυραύλων που το Ισραήλ λέει πως εκτοξεύθηκαν απόψε εναντίον του και τους αναχαίτισε.

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης απόψε, μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ περί πυραυλικής επίθεσης εναντίον του από το Ιράν, ότι ο ισραηλινός στρατός πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο και ότι, αν επεκτείνει τις επιθέσεις του ή απαντήσει στις δράσεις του Ιράν, θα αντιμετωπίσει «πιο συντριπτικά και οδυνηρά πλήγματα».

«Είχαμε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι, αν τα εγκλήματα στην περιοχή Ντανίγια της Βηρυτού επεκταθούν, θα επιτεθούμε σε στόχους στα κατεχόμενα εδάφη», ανακοινώθηκε από τη διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης.

«Η αποψινή επιχείρηση είναι μια προειδοποίηση. Αν τέτοιες επιθέσεις επαναληφθούν (σ.σ.: εννοεί τον σημερινό ισραηλινό βομβαρδισμός των νότιων προαστίων της Βηρυτού), η απάντηση θα είναι ευρύτερη και θα πληγούν όλοι οι αμερικανοσιωνιστικοί στόχοι της περιοχής» της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ωστόσο η Χεζμπολάχ, μερικές ώρες μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, για το οποίο το Ισραήλ είπε ότι πραγματοποίησε σε αντίποινα για εχθρικά πυρά, επιβεβαίωσε ότι είχε στοχοθετήσει σήμερα το πρωί στρατιωτικές θέσεις στο βόρειο Ισραήλ.

Το φιλοϊρανικό κίνημα ανακοίνωσε πως στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα στοχοθέτησε «μια συγκέντρωση στρατιωτών του ισραηλινού εχθρού στο στρατόπεδο του Ντόβεβ» στο βόρειο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε εξάλλου την ευθύνη για μια επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί μία ώρα νωρίτερα εναντίον θέσης του ισραηλινού πυροβολικού, καθώς και εναντίον άλλης συγκέντρωσης ισραηλινών στρατιωτών πάντα στο βόρειο Ισραήλ.

Εκ νέου στο στόχαστρο του Ισραήλ η Βηρυτός

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού στην πρώτη επίθεση κατά της λιβανέζικης πρωτεύουσας μετά την εκεχειρία για την οποία είχαν μεσολαβήσει οι ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Δύο αεροπορικές επιδρομές σε δύο πολυκατοικίες σε προπύργιο της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν τουλάχιστον 17, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ έπληξε «αρχηγεία τρομοκρατίας στην περιοχή Νταχίγιε της Βηρυτού, ως απάντηση στις βολές της Χεζμπολάχ προς ισραηλινό έδαφος». Η Χεζμπολάχ δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό. Το Ισραήλ είχε περιορίσει τις επιθέσεις του στη Βηρυτό έπειτα από πιέσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με το BBC. Η Ουάσιγκτον ανησυχεί ότι πλήγματα στην πόλη θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, το οποίο επιμένει σε πλήρη και οριστική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Η επίθεση της Κυριακής (7/6) κατέστρεψε τα χαμηλότερα πατώματα ενός κατοικημένου κτιρίου, αφήνοντας εκτεθειμένα διαμερίσματα και σκορπίζοντας τσιμέντα και στρεβλωμένα μεταλλικά αντικείμενα στον δρόμο από κάτω. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλήθη ανθρώπων να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Πηγή: ethnos.gr