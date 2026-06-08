Στον χορό των Ρίχτερ η Εύβοια - Νέος σεισμός 4,3 βαθμών αναστάτωσε τους κατοίκους (vid)

Στον χορό των Ρίχτερ βρίσκεται η Εύβοια και νέα δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (08.07.2026) σε συνέχεια των σεισμών που έγιναν την Κυριακή το μεσημέρι.

Ο νέος σεισμός είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 05:13 στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπι της Εύβοιας.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 16.4 χιλιόμετρα σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η μετασεισμική δραστηριότητα παραμένει έντονη και συνεχίζονται οι ισχυροί μετασεισμοί στην ευρύτερη περιοχή.

Από σήμερα, οι πολίτες που έχουν διαπιστώσει ζημιές στις κατοικίες ή τις περιουσίες τους θα μπορούν να προσέρχονται στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα προκειμένου να υποβάλουν δηλώσεις και να καταγράψουν τις ζημιές, ώστε να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και αποκατάστασης.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Μιλώντας στο evia online, ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ανέφερε ότι σημειώθηκαν εκτεταμένες κατολισθήσεις σε δρόμους, κυρίως προς την Πλακιά και τη Δαφνούσα, ενώ κατέρρευσε και εγκαταλελειμμένο κτίριο. Όπως είπε, «Υπό έλεγχο η κατάσταση. Οι ζημιές εντοπίζονται στην ίδια περιοχή που είχε πληγεί και πέρυσι. Βρισκόμαστε στο στάδιο της καταγραφής».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Γιάννης Καντζούρας, δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι οι σεισμοί ήταν πολύ δυνατοί με επίκεντρο τη Δαφνούσα, ενώ ο τρίτος ήταν μικρότερης έντασης. Όπως περιέγραψε, τη στιγμή του σεισμού βρισκόταν σε εξέλιξη βάφτιση σε εκκλησία κοντά στο Προκόπι, όπου οι παρευρισκόμενοι βγήκαν αμέσως έξω, ενώ το κτίριο υπέστη ζημιές.

Από τον σεισμό, προκλήθηκε κατολίσθηση στην Κρύα Βρύση του δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.