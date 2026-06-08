Κομμάτια του παζλ στη σωστή θέση

Η αναβάθμιση του Αντρέ Βιεϊρίνια και η πρόσληψη του Λέο Μάτος είναι δύο κινήσεις που συνδέουν το χθες με το αύριο.

Η πρώτη κίνηση για την νέα σεζόν δεν ήταν κάποια μεταγραφή, κάποια αποδέσμευση, κάποια διορθωτική κίνηση στο ρόστερ.

Δεν αφορούσε τους παίκτες, τον προπονητή, τους κύριους εκφραστές της δράσης του ποδοσφαιρικού οργανισμού.

Αφορούσε τα γραφεία. Την βάση της εταιρικής δομής.

Τα γραφεία δεν παίζουν μπάλα. Τα βιογραφικά, τα πτυχία, οι σπουδές, η εμπειρία, η προϋπηρεσία δεν αρκούν από μόνα τους για να φέρουν νίκες, επιτυχίες, τίτλους σε μία ομάδα.

Τα γραφεία, όμως, είναι, αυτά που πολύ συχνά κάνουν την διαφορά στον υψηλό πρωταθλητισμό -άσχετα αν δεν παίρνουν σχεδόν ποτέ το μερίδιο της επιτυχίας που τους αναλογεί.

Τα γραφεία πρέπει να δουλεύουν στο φουλ 365 μέρες το χρόνο, πρέπει να προβλέπουν, να αναλύουν, να διορθώνουν, να επεμβαίνουν, να υποδεικνύουν προβλήματα, αλλά το κυριότερο: να προτείνουν… λύσεις.

Τα γραφεία πρέπει να… νιώθουν, να τρέχουν, να βγαίνουν μπροστά, να παίζουν καθημερινή την δική τους μπάλα σε επίπεδο πρωταθλητισμού.

Ο ΠΑΟΚ ιεραρχώντας τις διορθωτικές του κινήσεις κάνει μία γενναία παραδοχή. Τα γραφεία, η εταιρία, το γύρω-γύρω δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι.

Το ζήτημα της υποστελέχωσης τέθηκε πολλές φορές μέσα στην σεζόν και τώρα πια φαίνεται πως μπαίνει πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα.

Δεν είναι μόνο ο Αντρέ και ο Λέο. Είναι και ο Λευτέρης Νοταρίδης και ο Βασίλης Ελευθεριάδης, δύο επαγγελματίες με σημαντική διαδρομή (και) στο εξωτερικό που προστίθεται στο τμήμα scouting.

Είναι οι πρώτες κινήσεις για τις ριζικές αλλαγές στο οργανόγραμμα που προαναγγέλθηκαν και αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά.

Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ παραμένει ένα ανολοκλήρωτο παζλ. Ένα ασπρόμαυρο ψηφιδωτό, από το οποίο λείπουν ακόμα πολλά πετραδάκια για να ολοκληρωθεί η μορφή του.

Όποιος υποστηρίζει ότι μπορεί να δει την μεγάλη εικόνα, πιθανώς πλανάται. Ο οργανισμός βρίσκεται στην αρχή σημαντικών δομικών αποφάσεων, που θα απαιτήσουν χρόνο μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος βηματισμός από όλους.

Αυτές είναι μόνο η αρχή. Η… πολύ αρχή.

Ο ΠΑΟΚ είναι ένας κλειστός οργανισμός, με πολλά στεγανά. Δεν ενσωματώνει εύκολα νέα πρόσωπα. Δεν βάζει, μα ούτε βγάζει, εύκολα νέα στελέχη. Όσοι δουλεύουν για αυτόν το κάνουν ψυχή τε και σώματι, το συναισθηματικό δέσιμο είναι σημαντικός παράγοντας σε κάθε επιλογή.

Λειτουργεί με όρους οικογένειας, με ότι καλό ή κακό συνεπάγεται αυτό. Οι συγγενείς εξ’ αίματος μπαίνουν πάντα πιο ψηλά σε κάθε αξιολόγηση. Ο Αντρέ και ο Λέο θεωρούνται πια τέτοιοι. Το κέρδισαν με την διαδρομή τους.

Η αναβάθμιση του Βιεϊρίνα και η επιστροφή του Μάτος σε ρόλο αθλητικού διευθυντή δεν μπορεί να κριθεί μόνο με καθαρά τεχνοκρατικά κριτήρια -θα ήταν άδικο. Άλλωστε, μέχρι πρότινος φορούσαν κοντά σορτσάκια και ποδοσφαιρικά παπούτσια, η μετάβαση στα… γραφεία δεν είναι ούτε απλή, ούτε εύκολη, ούτε σίγουρη υπόθεση.

Η παρουσία τους, όμως, στο οργανόγραμμα, στην λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας στον κόσμο, μία ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, λειτουργούν ως αρμός, ως συγκολλητική ουσία σε μία ιδιόμορφη περίοδο.

Όχι μόνο γιατί είναι λαοπρόβλητοι, δημοφιλείς και πετυχημένοι, αλλά κυρίως γιατί τη φανέλα την πόνεσαν, την τίμησαν, την εκτίμησαν.

Δύο προσωπικότητες που βγήκαν μπροστά στα δύσκολα, δύο χαρακτήρες που έφτιαξαν άλλους χαρακτήρες και έβαλαν το λιθαράκι τους σε μερικές από τις πιο ένδοξες στιγμές του συλλόγου.

Αυτό που χρειάζεται σε πρώτη φάση είναι σαφής διάκριση αρμοδιοτήτων / εξουσιών, ξεκάθαροι ρόλοι και περιθώριο δράσης και ένα ξεκάθαρο μοντέλο σε ότι αφορά την λειτουργία: από την πιο μικρή λεπτομέρεια ως τον τρόπο λήψης όλων των αποφάσεων.

Αφού έψαξε την αγορά, ο ΠΑΟΚ εκτιμά ότι περισσότερο από όλα θέλει για αυτά τα πόσα την γνώση, την ματιά, το κριτήριο, το φίλτρο του Αντρέ και του Λέο, που ξέρουν από πρώτο χέρι τις πολύ ειδικές συνθήκες και απαιτήσεις αυτής της ομάδας.

Διότι ακόμα και το πιο μεγάλο ταξίδι ξεκινά από μία απόφαση κι ένα μικρό βηματάκι…