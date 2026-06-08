Ηρακλής: Πάει για το «μπαμ» με Ινσίνιε!

Στο στόχαστρο του Ηρακλή φέρεται να βρίσκεται ο Λορέντσο Ινσίνιε, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ένα δυνατό όνομα προσπαθεί να φέρει στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής, καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση του Λορέντσο Ινσίνιε. Αυτό αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, που αποκαλύπτει τις συζητήσεις, με τον 35χρονο επιθετικό να έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί εκ νέου με τον Βάλτερ Ματσάρι.

Ο έμπειρος άσος αγωνίστηκε φέτος με την Πεσκάρα στη Serie B, η οποία υποβιβάστηκε και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σενάρια στην Ιταλία τον εμπλέκουν και με την Μόντσα, ενώ στον Ηρακλή θα βρει έναν γνώριμο προπονητή, με τον οποίο συνεργάστηκαν στην Νάπολι. Στους «παρτενοπέι» αγωνίστηκε 12 χρόνια (2010-2022), καταγράφοντας 434 συμμετοχές και 122 γκολ.