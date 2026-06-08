Ολυμπιακός: Αναμονή στη Λανς για Μπιανκόν

Η Λανς θέλει να αποκτήσει τον Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό, με τις εξελίξεις να τρέχουν αφού κλείσει ο νέος προπονητής.

Δεδομένο είναι το ενδιαφέρον της Λανς για την απόκτηση του Ζουλιάν Μπιανκόν, ωστόσο η υπόθεση έχει «παγώσει» προς το παρόν. Ακόμα η γαλλική ομάδα δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό για τον 26χρονο στόπερ, κάτι που αναμένεται να γίνει εντός της εβδομάδας. Και το ποσό αυτής αναμένεται κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο η Λανς περιμένει πρώτα να κλείσει προπονητή και μετά να προχωρήσει σε κινήσεις ενίσχυσης. Ο 26χρονος Γάλλος θεωρείται μια καλή επιλογή για τους «Σανγκ ε Ορ», καθώς συνδυάζει την εμπειρία από τη Ligue 1 με ευρωπαϊκές παραστάσεις. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 27 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, παίζοντας και σε επτά αναμετρήσεις του Champions League.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και εξελίσσεται θετικά για τη Λανς, όμως οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μετά την ολοκλήρωση πρόσληψης του νέτου τεχνικού.