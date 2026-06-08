Stoiximan GBL: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο ΣΕΦ για τον τρίτο τελικό

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ για τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL (8/6, 21:00).

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στην Stoiximan Greek Basketball League με τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ, με το τζάμπολ να γίνεται στις 21:00. Το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Για τους «πράσινους» ο Κώστας Σλούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο ματς, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί αν θα αγωνιστεί και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για τους γηπεδούχους.

Η σειρά βρίσκεται στο 1-1. Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν στην έδρα τους τον πρώτο αγώνα με 82-76, ενώ στο Game 2 το «τριφύλλι» ισοφάρισε, αφού στο «Telekom Center Athens» πανηγύρισε τη νίκη με 68-58.

21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR