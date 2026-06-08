«Πέταξε» στην παγκόσμια κατάταξη ο Σακελλαρίδης!

Με την κατάκτηση του τίτλου στο Moldova Open, ο Στέφανος Σακελλαρίδης έκανε νέο άλμα στο ranking!

Συγκεκριμένα, «πέταξε» από το Νο.197 στο Νο.155, που είναι φυσικά και career high.

Ο Στέφανος προετοιμάζεται πλέον στο γρασίδι, αφού σε δύο εβδομάδες θα κάνει το ντεμπούτο του στα προκριματικά του Wimbledon.

Ο έτερος Στέφανος, ο Τσιτσιπάς, ακολούθησε αντίθετο δρόμο, καθώς έχασε πέντε θέσεις και είναι στο Νο.84.

Κατά τα άλλα, ο Φλάβιο Κομπόλι έκανε την πρώτη του είσοδο στο Top 10, ενώ ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ σκαρφάλωσε για πρώτη φορά στο Νο.4. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, από την άλλη, έπεσε στο Νο.7 (-3).

Σημαντική άνοδο (και career high) σημείωσε και ο Ράφα Χόδαρ, που είναι τώρα στο Νο.23 του κόσμου (+5), και ο Γιάκουμπ Μένσικ είναι στο Νο.17 (+10).

Σε ό,τι αφορά το Race, ο θριαμβευτής του Παρισιού Σάσα Ζβέρεφ είναι πλέον στο Νο.2 και ο φιναλίστ Κομπόλι στο Νο.4.

Μεγάλη άνοδο για τη Σάκκαρη

Στις γυναίκες, η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε 12 σκαλιά και είναι στο Νο.37, μετά την είσοδό της στον τρίτο γύρο του Roland Garros.

Η περσινή νικήτρια στο Παρίσι Κόκο Γκοφ έπεσε στο Νο.7 (-3), η Μίρα Αντρέεβα πήγε στο Νο.6 (+2) και η Μάρτα Κόστγιουκ σημείωσε career high με την άνοδό της στο Νο.12.

Αξιοσημείωτο είναι ότι με τον τίτλο στο Παρίσι, η 19χρονη Ρωσίδα είναι τώρα στην κορυφή του Race!