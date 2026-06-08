ΑΕΚ: Αποδεσμεύτηκε από την εθνική ο Ζίνι – Δεν παίζει με την Κεντρικοαφρικανική Δημοκρατία

Ο Ζίνι δεν θα αγωνιστεί στο δεύτερο φιλικό της Ανγκόλας.

Ο Ζίνι αγωνίστηκε βασικός στο φιλικό της Ανγκόλας με τη Μαυριτανία, αφήνοντας καλές εντυπώσεις αλλά δεν θα αγωνιστεί στο ματς με την Κεντρικοαφρικανική Δημοκρατία.

Ο φορ της ΑΕΚ αποδεσμεύτηκε νωρίτερα από τις υποχρεώσεις της εθνικής του, για οικογενειακούς λόγους. «Ο Ζίνι απαλλάχθηκε από την αποστολή για οικογενειακούς λόγους με το αίτημά του να εγκρίνεται από το τεχνικό επιτελείο και την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αγκόλας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο Ζίνι δούλεψε σκληρά στις προπονήσεις, με τον Αλιού Σισέ να εκτιμά την προσφορά του στο παιχνίδι της εθνικής Ανγκόλας.

