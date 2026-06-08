Αταμάν: «Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές»

Δίκαιη και ισότιμη διαιτησία ζητά ο Εργκίν Αταμάν στους τελικούς της Stoiximan GBL και έτσι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα.

Συγκεντρωμένοι στον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος είναι άπαντες στον Παναθηναϊκό Aktor, με τον Εργκίν Άταμαν να τονίζει στο τουρκικό Aaspor πως το μόνο που ζητά είναι μια δίκαιη και ισότιμη διαιτησία.

Ο τεχνικός των «πρασίνων» υπογράμμισε πως υπάρχει σεβασμός στον Ολυμπιακό, αλλά εκτιμά ότι η ομάδα του βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και πως μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα,

«Σεβόμαστε την ομάδα του πρωταθλητή της EuroLeague, Ολυμπιακού, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία», επισήμανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

