Βραζιλιάνικα ΜΜΕ: «Ο Λέο Μάτος είναι είδωλο στον ΠΑΟΚ, η εξαιρετική του σχέση με τον Σαββίδη»

Τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ ασχολούνται με την επιστροφή του Λέο Μάτος στον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά με την ιδιότητα του αθλητικού διευθυντή.

Με την αποχώρηση του Λέο Μάτος από την Βάσκο Ντε Γκάμα και το νέο ξεκίνημα του Βραζιλιάνου στον ΠΑΟΚ ασχολείται η ιστοσελίδα «globo.com», χαρακτηρίζοντας τον παλαίμαχο μπακ ως είδωλο για τους «ασπρόμαυρους», ενώ υπάρχει ειδική αναφορά στην σχέση του με τον Ιβάν Σαββίδη.

«Ο Λέο Μάτος αποχωρεί από τη Βάσκο και υπογράφει με τον ΠΑΟΚ, στην Ελλάδα, για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής, που ήταν τεχνικός διευθυντής του συλλόγου από το 2023, αποδέχτηκε την προσφορά που του έκανε η πρώην ομάδα του και πλέον δεν ανήκει στο επιτελείο της Βάσκο.

Μετά από πρόσκληση του Πάουλο Μπρακς, τότε αθλητικού διευθυντή του συλλόγου, ο Λέο Μάτος ανέλαβε τον ρόλο του τεχνικού και μεταβατικού διευθυντή τον Ιανουάριο του 2023, λίγο μετά την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο. Ο πρώην ποδοσφαιριστής έφτασε στη Βάσκο το 2020 και έπαιξε για τρεις σεζόν, καταγράφοντας 89 αγώνες και έξι γκολ.

Ο Λέο Μάτος είναι είδωλο στον ΠΑΟΚ, έναν σύλλογο στον οποίο αγωνίστηκε για πέντε χρόνια. Εκεί, κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας (υπολογίζοντας και τον κλεμμένο τίτλο της σεζόν 2017-18) και τρεις φορές το Κύπελλο Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανέπτυξε στενή σχέση με τον Ιβάν Σαββίδη, τον πρόεδρο του ελληνικού συλλόγου, ο οποίος τον κάλεσε επίσημα να επιστρέψει, πλέον ως αθλητικός διευθυντής», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.