Συγκλονιστικά βίντεο από τον σεισμό στις Φιλιππίνες: Στους 15 οι νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Ο ισχυρότερος σεισμός που έπληξε τις Φιλιππίνες φέτος είχε επίκεντρο τη θάλασσα σε βάθος 33 χιλιομέτρων (20 μίλια), περίπου 32 χιλιόμετρα (20 μίλια) νοτιοδυτικά της πόλης Μαασίμ στην επαρχία Σαρανγκάνι, σύμφωνα με το ινστιτούτο των Φιλιππίνων.
Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι η απειλή τσουνάμι είχε περάσει σε μεγάλο βαθμό περίπου πέντε ώρες αφότου ο σεισμός έπληξε τη νότια περιοχή Μιντανάο. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές ή θύματα από το τσουνάμι, δήλωσε ο Τερεσίτο Μπακόλκολ, διευθυντής του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων.
«Είναι ένας ισχυρός σεισμός και αναμένουμε ζημιές και έχουμε ήδη καταγράψει ζημιές σε ορισμένα κτίρια με βάση βίντεο που έχουμε δει», δήλωσε ο Μπακόλκολ στο Associated Press
Βίντεο στο Χ δείχνει παιδιά να ουρλιάζουν και τρέχουν να καλυφθούν καθώς καταρρέει στέγαστρο σχολείου κατά τον ισχυρό σεισμό που πλήττει το νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες.
Δάσκαλοι και μαθητές αμέσως μεταφέρθηκαν σε έναν ανοιχτό χώρο του σχολείου. Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων διευκρίνισε ότι οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του σεισμού.
Το διεθνές αεροδρόμιο στο Χενεράλ Σάντος έκλεισε προσωρινά και ακυρώθηκαν 17 εσωτερικές πτήσεις, δήλωσαν αξιωματούχοι της πολιτικής αεροπορίας.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός DZRH στη Μανίλα ανέφερε ότι ένα μικρό εμπορικό κτίριο όπου βρισκόταν ο επαρχιακός σταθμός του κατέρρευσε εν μέρει και οι υπάλληλοι έτρεξαν στο ισόγειο χωρίς τραυματισμούς.
Την ίδια στιγμή, επικρατεί αγωνία για τους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.