Συγκλονιστικά βίντεο από τον σεισμό στις Φιλιππίνες: Στους 15 οι νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ συγκλόνισε τις νότιες Φιλιππίνες τη Δευτέρα (08.06.2026), αφήνοντας τουλάχιστον 15 νεκρούς, τραυματίζοντας περισσότερους από 200 άλλους, κυρίως σε κατεστραμμένα κτίρια, και προκαλώντας ένα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο ισχυρότερος σεισμός που έπληξε τις Φιλιππίνες φέτος είχε επίκεντρο τη θάλασσα σε βάθος 33 χιλιομέτρων (20 μίλια), περίπου 32 χιλιόμετρα (20 μίλια) νοτιοδυτικά της πόλης Μαασίμ στην επαρχία Σαρανγκάνι, σύμφωνα με το ινστιτούτο των Φιλιππίνων.

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WATCH: A school building at Matanao National High School (MNHS) in Davao del Sur collapses after a powerful magnitude 7.8 earthquake shakes parts of Mindanao on Monday morning, June 8, coinciding… pic.twitter.com/53qjbTzuO0 — CDN Digital (@cebudailynews) June 8, 2026

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι η απειλή τσουνάμι είχε περάσει σε μεγάλο βαθμό περίπου πέντε ώρες αφότου ο σεισμός έπληξε τη νότια περιοχή Μιντανάο. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές ή θύματα από το τσουνάμι, δήλωσε ο Τερεσίτο Μπακόλκολ, διευθυντής του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων.

«Είναι ένας ισχυρός σεισμός και αναμένουμε ζημιές και έχουμε ήδη καταγράψει ζημιές σε ορισμένα κτίρια με βάση βίντεο που έχουμε δει», δήλωσε ο Μπακόλκολ στο Associated Press

WATCH: Mall crumbles in General Santos City (Gensan) after major earthquake in Philippines pic.twitter.com/Os9KXLFhk9 — Rapid Report (@RapidReport2025) June 8, 2026

Βίντεο στο Χ δείχνει παιδιά να ουρλιάζουν και τρέχουν να καλυφθούν καθώς καταρρέει στέγαστρο σχολείου κατά τον ισχυρό σεισμό που πλήττει το νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες.

Δάσκαλοι και μαθητές αμέσως μεταφέρθηκαν σε έναν ανοιχτό χώρο του σχολείου. Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων διευκρίνισε ότι οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του σεισμού.

#BREAKING: Tsunami Warnings Issued Across Asia After Powerful 7.8 Quake Near Philippines



Tsunami warnings have been issued across parts of Asia after a powerful 7.8-magnitude earthquake struck off the coast of Mindanao in the southern Philippines.

The quake occurred shortly… pic.twitter.com/rG34S9DZs7 — upuknews (@upuknews1) June 8, 2026

Το διεθνές αεροδρόμιο στο Χενεράλ Σάντος έκλεισε προσωρινά και ακυρώθηκαν 17 εσωτερικές πτήσεις, δήλωσαν αξιωματούχοι της πολιτικής αεροπορίας.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός DZRH στη Μανίλα ανέφερε ότι ένα μικρό εμπορικό κτίριο όπου βρισκόταν ο επαρχιακός σταθμός του κατέρρευσε εν μέρει και οι υπάλληλοι έτρεξαν στο ισόγειο χωρίς τραυματισμούς.

Την ίδια στιγμή, επικρατεί αγωνία για τους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.