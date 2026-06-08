Σαρώνονται οι ηλεκτρονικές συσκευές του 37χρονου Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς – Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική αστυνομία μετά την σύλληψη του Παλαιστινίου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχων του Ισραήλ που βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Ο Παλαιστίνιος μεταφέρθηκε στην Αθήνα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικά που ετοίμαζε κατά στόχων του Ισραήλ. Η σχεδιαζόμενη τρομοκρατική ενέργεια έχει προκαλέσει συναγερμό σε όλη την Ευρώπη.

Ο 37χρονος Παλαιστίνιος έφτασε σήμερα (08.06.2026) στη ΓΑΔΑ και αναμένεται να μεταβεί στη συνέχεια στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων πρόκειται να απολογηθεί.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (06.07.2026) στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, καθώς φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο ισραηλινά συμφέροντα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία τα ευρήματα που αναμένονται από την ανάλυση των ψηφιακών τεκμηρίων που κατασχέθηκαν, καθώς εκτιμάται ότι θα αποκαλύψουν το εύρος των δραστηριοτήτων, των επαφών και κυρίως των σχεδίων του 37χρονου Παλαιστίνιου. Κινητά τηλέφωνα, φορητός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και τραπεζικές κάρτες ενδέχεται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα της υπόθεσης. Παράλληλα, μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό και άλλων προσώπων που ενδεχομένως εμπλέκονται, καθώς και να ανοίξει νέα πεδία έρευνας για τις Αρχές.

Οι έρευνες των διωκτικών αρχών επεκτάθηκαν τόσο στο δωμάτιο όπου διέμενε στον Άγιο Νικόλαο όσο και σε διαμέρισμα στα Πατήσια, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε κατά διαστήματα. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων θερμαινόμενη πλάκα, ζυγαριά ακριβείας και γυάλινος εργαστηριακός εξοπλισμός, τα οποία εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι είχε προμηθευτεί μέσω διαδικτύου χημικές ουσίες, στο πλαίσιο προετοιμασίας βομβιστικών επιθέσεων με στόχο ισραηλινά συμφέροντα. Ωστόσο, δεν φέρεται να έδωσε πληροφορίες σχετικά με τον τόπο ή τον χρόνο πραγματοποίησης των σχεδιαζόμενων ενεργειών.

Κατά τους ισχυρισμούς του, δεν είχε ακόμη παραλάβει τα υλικά που είχε προμηθευτεί μέσω διαδικτύου. Στο διαμέρισμα όπου διέμενε στα Πατήσια εντοπίστηκε αποκλειστικά εργαστηριακός εξοπλισμός, όπως δοσομετρικές συσκευές, ζυγαριά υψηλής ακρίβειας και μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη επιφάνεια, δηλαδή εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση, την ανάμειξη και την επεξεργασία διαφόρων ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης ανάκρισής του, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία στην παρασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες και λιπάσματα. Πηγές αναφέρουν ακόμη ότι στο ίδιο κέντρο εκπαίδευσης είχαν βρεθεί και οι Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, με τους οποίους διατηρούσε στενή επικοινωνία και επαφή.

Πηγή: newsit.gr