ΟΦΗ: Εκκρεμότητα η παραμονή του Σαλσέδο

Το μέλλον του Έντι Σαλσέδο στον ΟΦΗ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.

Λίγα είναι τα ανοιχτά μέτωπα του ρόστερ του ΟΦΗ, μετά και την ανανέωση της συμφωνίας με τον Ταξιάρχη Φούντα. Ένα από αυτά αφορά τον Έντι Σαλσέδο, με το μέλλον του Ιταλού επιθετικού να παραμένει αβέβαιο. Οι Κρητικοί θα ήθελαν να κρατήσουν τον 24χρονο φορ στο Ηράκλειο, αλλά οι διαπραγματεύσεις ακόμα δεν έχουν καταλήξει κάπου.

Ο Σαλσέδο θα ήθελε, μετά από την καλή σεζόν που έκανε, να προσελκύσει μια καλή πρόταση, με τον ΟΦΗ από την πλευρά του να του δίνει την ευκαιρία τη νέα σεζόν να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται έως την έναρξη της προετοιμασίας των Κρητικών.

