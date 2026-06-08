Το «πάρτι» του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αριθμούς (μέχρι στιγμής): 1.000 παραγωγοί και 20 εκατ. στα χέρια του FBI

Αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. από τις πολλαπλές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα για να «ξηλωθούν» εγκληματικές οργανώσεις που λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν είναι τυχαίο που η ηγεσία του ελληνικού FBI θέλησε να δώσει την κωδική ονομασία «θερισμός» στις επιχειρήσεις, προκειμένου να περάσει το μήνυμα ότι «θερίζονται» όσοι «αρπάζουν» δολίως εκατομμύρια από τα ταμεία της Ε.Ε.

Οι κατηγορούμενοι που περιλαμβάνονται στις ογκώδεις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί ξεπερνούν τους 1.000, ενώ τα χρήματα που «εξαφανίστηκαν» από τα «συρτάρια» της Ε.Ε. φτάνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ (μόνο για τις επιχειρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του «θερισμού»).

Το ερώτημα είναι τι απέγιναν τα χρήματα αυτά και πού ξεπλύθηκαν. Αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι κάποιοι εκ των πρωταγωνιστών τα έδωσαν για σπίτια, ανακαινίσεις, αγορές τρακτέρ τελευταίας τεχνολογίας, ακριβά αυτοκίνητα, ταξίδια, χλιδάτες αγορές ρολογιών και κοσμημάτων, πολυτελή αγροτικά οχήματα. Δεν αποκλείεται μάλιστα κάποιοι να έχουν κρυμμένα μετρητά σε σημεία που δεν εντοπίστηκαν ποτέ.

Στη φυλακή μόνο αρχηγικά μέλη

Από τα περίπου 100 άτομα που έχουν συλληφθεί τους τελευταίους πέντε μήνες, τα περισσότερα αφέθηκαν ελεύθερα. Στη φυλακή οδηγούνται συνήθως μόνο τα αρχηγικά μέλη. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν στη διάθεσή τους τον «χάρτη» των εγκληματικών ομάδων σημειώνουν ότι ο «θερισμός» δεν έχει λάβει τέλος, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα.

Όσον αφορά στην «γεωγραφία» του σκανδάλου, τον πρώτο λόγο έχει η Κρήτη και ακολουθούν η Μακεδονία και η Θεσσαλία. Το modus operandi χαρακτηρίζεται ως επαναλαμβανόμενο. Στο κόλπο είναι Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, μέσω των οποίων βρίσκουν αδήλωτα αγροτεμάχια ή εκτάσεις που ανήκουν σε δημόσιους φορείς. Παραγωγοί ή ακόμα και «μπροστινοί» εμφανίζονται να κάνουν τις δηλώσεις, ενώ συνήθως πρωταγωνιστές της απάτης είναι στελέχη των ΚΥΔ, λογιστές ή μεγαλοπαραγωγοί.

Στην τελευταία υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Κοζάνη, αρχηγικό μέλος φέρεται παραγωγός που είχε για συνεργάτη διαχειριστή Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρίνιο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση οι συλλήψεις ήταν 14 και οι κατηγορούμενοι 39. Το αρχηγικό μέλος είχε βάλει στο κόλπο τα μέλη της οικογένειάς του.

Τον πατέρα του, τη μητέρα του, τον αδερφό του, τον θείο του και τον γαμπρό του. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι είχαν φτάσει στο σημείο να δηλώσουν εκτάσεις που ανήκαν σε Ψυχιατρική Κλινική, στον ΔΕΔΔΗΕ, στον Δήμο Κοζάνης, σε εκκλησίες, σε ΧΥΤΑ, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο υπουργείο Οικονομικών και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πηγή: ieidiseis.gr