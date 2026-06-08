Παναιτωλικός: Κοιτάζει Ξενόπουλο για το τέρμα

Την περίπτωση του Βασίλη Ξενόπουλου εξετάζει ο Παναιτωλικός, για να αποτελέσει δίδυμο με τον Γεβγένι Κουτσερένκο κάτω από το τέρμα.

Εναν τερματοφύλακα που θα πλαισιώσει τον Γεβγένι Κουτσερένκο αναζητούν στον Παναιτωλικό, μιας και ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς θα αποτελέσει παρελθόν, με τον Βασίλη Ξενόπουλο να βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Ο 28χρονος μένει ελεύθερος από την Κηφισιά και φέτος μέτρησε 12 αγώνες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο

Ο Ξενόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του από τις υποδομές του Παναθηναϊκού, με τον οποίο έχει καταγράψει πέντε συμμετοχές. Άλλες 38 φορές αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό Β ενώ την εστία της Κηφισιάς υπερασπίστηκε 32 φορές σε Super League 1 και 2.