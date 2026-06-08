Αν ο Ινφαντίνο ήταν Ελληνας

Μέχρι πριν από μια δεκαετία το μεγαλύτερο πειθαρχικό κενό στο ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν η μη ύπαρξη της Επιτροπής Δεοντολογίας. Αναγκαστήκαμε να τη θεσμοθετήσουμε υπό την πίεση των υπερεθνικών ομοσπονδιών. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Αρχικά ο κανονισμός αυτής της κρίσιμης επιτροπής για το ποδοσφαιρικό δίκαιο έμοιαζε ακατανόητος. Η μετάφραση ήταν πρόχειρη και οι επεξηγήσεις με διπλό ή και με τριπλό νομικό περιεχόμενο. Ισως φτιάχτηκε έτσι για να βολεύει τους διοικούντες της ΕΠΟ το 2015 να αποφασίζουν κατά το δοκούν.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις επί υπουργίας Κοντονή έφεραν τους τακτικούς δικαστές και στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Με το πέρασμα του χρόνου οι ατέλειες διορθώθηκαν και ο Πειθαρχικός Κώδικας εναρμονίστηκε με αυτόν της FIFA.

Θα περίμενε κανείς ότι οι αποφάσεις των αθλητικών δικαστών θα ήταν παρόμοιες και ταυτισμένες με τις ερμηνείες που δίνουν τα δικαιοδοτικά όργανα των υπερεθνικών αρχών. Κι όμως: Ακόμη και σήμερα η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή δυσλειτουργία, η οποία δεν επιτρέπει να υφίστανται τα ίδια μέτρα και σταθμά.

Ένα κραυγαλέο παράδειγμα μας έρχεται πρόσφατα από τη Νορβηγία. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της σκανδιναβικής χώρας αποφάσισε να προχωρήσει σε πειθαρχική καταγγελία εναντίον του προέδρου της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο. Ο λόγος έχει να κάνει με το περίφημο βραβείο Ειρήνης της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που δόθηκε στο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Νορβηγοί επισημαίνουν ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν τηρήθηκαν «κανόνες ουδετερότητας» και εισάγουν την υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA. Δηλαδή κοτζάμ πρόεδρος της ανώτατης ποδοσφαιρικής αρχής θα ελεγχθεί για ένα βραβείο που έδωσε στον πλανητάρχη.

Στην ουσία η νορβηγική ομοσπονδία έχει δίκιο. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν κατάφερε να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης και έψαχνε να βραβευτεί με κάποιον ανάλογο τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο. Το βραβείο της FIFA εφευρέθηκε αποκλειστικά και μόνο για να ικανοποιηθεί ο ιδιότυπος εγωισμός του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ινφαντίνο θα βρεθεί ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας όπως βρέθηκαν στο παρελθόν ο Μπλάτερ και ο Πλατινί για μια αδήλωτη οικονομική συναλλαγή τους. Θα θυμάστε ίσως ότι τόσο ο τότε πρόεδρος της FIFA, όσο και ο τότε πρόεδρος της UEFA αποπέμφθηκαν από το ποδόσφαιρο. Αυτό καταδεικνύει τις υπερεξουσίες μιας επιτροπής που στην Ελλάδα δεν της δώσαμε καν σημασία.

Εχετε ακούσει ποτέ να αναλαμβάνει αυτή η επιτροπή πειθαρχική έρευνα για Ελληνα μεγαλοσχήμονα ποδοσφαιρικό παράγοντα; Ποτέ!

Υποτίθεται ότι ο κανονισμός της δικής μας επιτροπής είναι εναρμονισμένος με αυτόν της FIFA. Και ότι εμείς διαθέτουμε τακτικούς δικαστές, ενώ οι υπερεθνικοί συγκροτούν τα δικαιοδοτικά τους όργανα με καθηγητές και νομικούς. Μάλλον το μόνο που κάνουμε (και το έχουμε συνηθίσει πια) είναι να στέλνουμε την μπάλα στην κερκίδα. Δηλαδή αν ο Τζιάνι Ινφαντίνο ήταν Ελληνας, δεν επρόκειτο να ελεγχθεί στη χώρα μας για το βραβείο που έδωσε στον Τραμπ.

