Η τελευταία μπλόφα του Τζέιμς Δαλαμάγκα πριν από τη σύλληψη - Πώς τον έπιασαν μετά από τρεις δεκαετίες

Την τελευταία του «μπλόφα» φαίνεται πως επιχείρησε να παίξει ο 55χρονος Ελληνοαυστραλός Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος για 27 ολόκληρα χρόνια κατάφερνε να διαφεύγει της σύλληψης, αλλά τελικά εντοπίστηκε στο Αίγιο από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας.

Πληροφορίες που είχαν φτάσει μέσω της Interpol στις ελληνικές Αρχές τον τοποθετούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας, χωρίς όμως να προσδιορίζουν με ακρίβεια το σημείο όπου κρυβόταν. Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τον τοποθετούσαν σε διπλανή περιοχή.

Ο καταζητούμενος φέρεται να πίστευε ότι είχε καταφέρει για ακόμη μία φορά να ξεγελάσει τις διωκτικές Αρχές, ωστόσο η συστηματική έρευνα των αστυνομικών της Ασφάλειας οδήγησε τελικά στον ακριβή εντοπισμό του και στη σύλληψή του.

Ο Δαλαμάγκας κατηγορείται για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές, μετά το έγκλημα εγκατέλειψε τη χώρα και κατάφερε να εξαφανίσει τα ίχνη του, βρίσκοντας καταφύγιο στην Ελλάδα.

Για χρόνια ζούσε στην Αιγιάλεια χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Αντώνης Τζίμας», έχοντας αποκτήσει κατοικία και αναπτύσσοντας αγροτικές δραστηριότητες χωρίς να κινεί υποψίες στην τοπική κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol, παρέμενε ασύλληπτος επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η επιχείρηση εντοπισμού του ολοκληρώθηκε έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ., με καθοριστική συμβολή των αστυνομικών της Ασφάλειας, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον καταζητούμενο και να τον συλλάβουν στην περιοχή όπου διέμενε.

Ο 55χρονος κρατείται και αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες για το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία, όπου εξακολουθεί να καταζητείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας που συγκλόνισε την ομογένεια το 1999.

Πηγή: ethnos.gr