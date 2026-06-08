Η Λίβερπουλ προσφέρει στην Λειψία τον Χάκπο ως αντάλλαγμα για τον Ντιομαντέ!

Οι «reds» θέλουν να καλύψουν το τεράστιο κενό που αφήνει η αποχώρηση του Μο Σαλάχ, έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση του 19χρονου εξτρέμ της Λειψίας, Γιαν Ντιομαντέ.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα του «TeamTalk», η Λίβερπουλ είναι διατεθειμένη να προσφέρει στην Γερμανική ομάδα πέρα από χρήματα και τον Κόντι Χάκπο ως έμψυχο αντάλλαγμα.

Ο 27χρονος Ολλανδός μεσοεπιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα του Άντονι Ιραόλα και στην Λίβερπουλ είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν τον Χάκπο, πληρώνοντας και μέρος του συμβολαίου του.

Ο 19χρονος Ντιομαντέ, πραγματοποίησε τρομερή σεζόν με την φανέλα της Λειψίας, έχοντας 36 συμμετοχές με 12 γκολ και 10 ασίστ, προσελκύοντας το εντονότατο ενδιαφέρον της Λίβερπουλ.

Οι Γερμανοί από την πλευρά τους, έχοντας «δέσει» τον Ντιομαντέ έως το 2030, ζητούν το ποσό των 100 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του νεαρού εξτρέμ και δεν είναι διατεθειμένοι να ρίξουν τις απαιτήσεις τους.