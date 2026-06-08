Πέρεθ: «Είναι μια μεγάλη ημέρα για την Ρεάλ, θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε τίτλους μαζί»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ μετά την επανεκλογή του στην προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις δίνοντας σύνθημα αντεπίθεσης, μετά από μια απογοητευτική σεζόν χωρίς τίτλο για τους Μαδριλένους.

Aναλυτικά το μήνυμα του προέδρου της Ρεάλ:

«Κερδίσαμε. Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαστε μια οικογένεια. Θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε τίτλους μαζί. Είναι μια όμορφη ημέρα για εμένα και όλους τους Μαδριλένους.

Η μάχη για την κατάκτηση του 16ου Champions League ξεκινάει απόψε. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να καλωσορίσουμε πίσω έναν από τους καλύτερους προπονητές του κόσμου, τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Η δέσμευσή μου είναι σαφής: να υπερασπιστώ την ανεξαρτησία της Ρεάλ Μαδρίτης, να ενισχύσω τον ρόλο των μελών και να διασφαλίσω ότι ο σύλλογος θα συνεχίσει να ηγείται του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η συνέχεια δεν σημαίνει στασιμότητα . σημαίνει συνέχιση του μετασχηματισμού του συλλόγου μέσω της εμπειρίας, της σταθερότητας και της φιλοδοξίας. Θα έρθουν νέες μεταγραφές .

Ξέρουμε ποιες ενισχύσεις χρειαζόμαστε και θα είναι εδώ την επόμενη σεζόν φορώντας τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο θα παίζουν πάντα μαζί μου και φέτος δεν θα αποτελέσει εξαίρεση».