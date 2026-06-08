Η Ίντερ κάνει κίνηση για την απόκτηση του Κέρτις Τζόουνς

Οι «νερατζούρι» έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον 25χρονο μέσο της Λίβερπουλ και ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση για την απόκτησή του.

Η Ίντερ ψάχνεται για την ενίσχυσή της στην μεσαία γραμμή και το όνομα του Κέρτις Τζόουνς είναι σημειωμένο πολύ ψηλά στην μεταγραφική λίστα της ιταλικής ομάδας.

Το ενδιαφέρον της Ίντερ, μάλιστα επιβεβαίωσε και ο αθλητικός διευθυντής των «νερατζούρι», Πιέρο Αουσίλιο τονίζοντας ότι ο Άγγλος χαφ είναι ένας παίκτης που αρέσει πολύ στην ομάδα.

«Δεν είναι μυστικό ότι παρακολουθούμε τον Κέρτις Τζόουνς. Είναι παίκτης που μας αρέσει, δεν το κρύβουμε. Θα δούμε τις εξελίξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πιέρο Αουσίλιο.