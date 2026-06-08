Γιατρός για την κατάρρευση του Έρικσεν: «Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις, σα να σε κλωτσάει άλογο ο απινιδωτής»

Καθηγητής καρδιολογίας μίλησε για την σοκαριστική κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, εξηγώντας και πώς λειτουργεί ο απινιδωτής.

«Υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις για τον λόγο που μπορεί να καταρρεύσει ένας άνθρωπος που φέρει ICD», ανέφερε αρχικά ο Γκούναρ Γκίσλασον για την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν.

«Οι παρεμβάσεις του απινιδωτή μπορούν να είναι πολύ έντονες, γιατί είναι σαν να χρησιμοποιείται πάνω σου κανονικός απινιδωτής. Αρκετοί άνθρωποι έχουν πει πως είναι σαν να σε κλωτσάει στο στήθος ένα άλογο», πρόσθεσε ο καθηγητής καρδιολογίας.

Τι κάνει ο απινιδωτής του Έρικσεν

Τα δανέζικα ΜΜΕ, μάλιστα κάνουν εκτενή αναφορά στο πώς λειτουργεί ο απινιδωτής που έχει εμφυτευτεί στον έμπειρο μεσοεπιθετικό μετά την πρώτη κατάρρευση που είχε στο Euro 2021.

Συγκεκριμένα, στον Έρικσεν έχει τοποθετηθεί εμφυτευμένος καρδιομετατροπέας-απινιδωτής (ICD), καθώς αποτελούσε την πιο σωστή επιλογή σε σχέση με έναν απλό βηματοδότη.

Με τον απινιδωτή αυτόν να παρακολουθεί τους χτύπους της καρδιάς και να δύναται να εντοπίσει επικίνδυνες αρρυθμίες, έχοντας παράλληλα την ικανότητα να παρέμβει αν το θεωρήσει απαραίτητο.