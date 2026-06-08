Αλλαγή φρουράς στην Μπενφίκα: Ο Μουρίνιο φεύγει, ο Μάρκο Σίλβα έρχεται

Ο Μάρκο Σίλβα θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα, καθώς ο Ζοσέ Μουρίνιο πάει οριστικά στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με αγωνία και ενδιαφέρον παρακολουθούσαν τις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης και στην Μπενφίκα. Η επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ την Κυριακή ξεκλειδώνουν μια σειρά από εξελίξεις και στις δύο ομάδες. Ο Ζοσέ Μουρίνιο θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Μάρκο Σίλβα θα αναλάβει ως προπονητής την Μπενφίκα.

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης είχε ήδη μια συμφωνία με τον «special one» και15 εκατ. ευρώ θα εισέλθουν στα ταμεία των «αετών» της Λισαβόνας, τα οποία η «βασίλισσα» θα καταβάλει για να επιτρέψει στον Μουρίνιο να τερματίσει πρόωρα το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα.

Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Σίλβα ετοιμάζεται να αναλάβει τα καθήκοντά του στην ομάδα της Λισαβόνας, αφού απέρριψε την προσφορά της Φούλαμ για ανανέωση του συμβολαίου του. Ο 48χρονος τεχνικός έχει συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

