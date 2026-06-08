Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έριξε την καρό σημαία στο Grand Prix του Μονακό και έκλεψε την παράσταση

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτέλεσε ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα εκτός πίστας στο Grand Prix του Μονακό, καθώς η Formula 1 του ανέθεσε τον τιμητικό ρόλο να δώσει το σήμα του τερματισμού, κουνώντας την καρό σημαία στο τέλος του αγώνα.

Στο λαμπερό αγωνιστικό τριήμερο του Μόντε Κάρλο, που κάθε χρόνο προσελκύει προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Μετά την εμπειρία του, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του μέσω ανάρτησης της Formula 1, γράφοντας: «Μεγάλη τιμή για μένα! Πέρασα υπέροχα, σας ευχαριστώ πολύ».

Ο «Greek Freak» συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ενόψει της νέας σεζόν. Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του μέλλοντός του στο NBA, καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αν θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.