Βαρούχας: «Η ΑΕΚ άλλαξε άποψη για τον Λανουά επειδή πήρε το πρωτάθλημα»

O πρόεδρος του ΣΑΔ, Π. Βαρούχας, μίλησε στην ΕΡΑ Σπορ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επιμήκυνση της παραμονής του Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του στην ΚΕΔ, στους νέους πίνακες διαιτητών και στην περίπτωση του Τ. Σιδηρόπουλου.

Ειδικότερα είπε:

Για την παραμονή Λανουά και τη θετική ψήφο της ΑΕΚ: Όλο το χρόνο η ΑΕΚ μιλούσε κατά του Λανουά κι όταν ήρθε η ώρα ψήφισε να παραμείνει. Άλλαξε άποψη λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Αυτό δείχνει ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε τις διαμαρτυρίες των ΠΑΕ. Σημασία έχει το αποτέλεσμα.

Για τους νέους πίνακες διαιτητών: Πάντα όταν βγαίνουν νέοι πίνακες η γκρίνια είναι στο Θεό. Πάντα ο καθένας θέλει κάτι παραπάνω. Ο πίνακας ειδικών VAR έμεινε με τρία άτομα. Από τους 21 διαιτητές οι 13 είναι από τη Λάρισα και πάνω. Πρώτη φορά δεν έχει διαιτητή στη Super League η ΕΠΣ Μακεδονίας. Πρέπει να βρουν τι δεν πήγε καλά και δεν έχουν διαιτητή. Ανέβηκε διαιτητής από τη Σάμο. Έχει η Σάμος σχολή διαιτησίας;

Για την απόφαση να βγει από τους πίνακες ο Σιδηρόπουλος: Ο Σιδηρόπουλος έκλεισε τον κύκλο του αλλά δεν ήταν για πέταμα. Μπορούσαν να τον βάλουν στον πίνακα των ειδικών VAR. Έχει προσφέρει. Ουδείς αλάνθαστος. Έκανε κι αυτός λάθη...