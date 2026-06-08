Έρικσεν: Σοκ και συγκίνηση στη Δανία - Τα τελευταία νέα της υγείας του

Η νέα περιπέτεια υγείας του Κρίστιαν Έρικεν προκάλεσε έντονη ανησυχία και συγκίνηση στον ποδοσφαιρικό και πολιτικό κόσμο της Δανίας.

Νέο σοκ στην εθνική Δανίας, με τον Κριστιάν Έρικσεν να καταρρέει κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με την Ουκρανία. Ο άσος της Βόλφσμπουργκ έπιασε το στήθος του και στη συνέχεια έπεσε στο χορτάρι. Μάλιστα η αναμέτρηση διεκόπη οριστικά στο 65'!

Δυσάρεστες αναμνήσεις επανήλθαν συνειρμικά, αφού κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στο Euro 2021 απέναντι στη Φινλανδία.



Ο προπονητής της εθνικής Δανίας Γυναικών, Γιάκομπ Μίκελσν εμφανίστηκε σοκαρισμένος καθώς παρακολουθούσε τον αγώνα την ώρα του δείπνου. Όπως τόνισε, η ομάδα του αισθάνεται ανακούφιση που ο Έρικσεν είναι καλά.

Παράλληλα, η ιατρική ομάδα της εθνικής Δανίας, μέσω του γιατρού της εθνικής, Μόρτεν Μπόσεν, εκτίμησε ότι ο Έρικσεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και αναμένεται να πάρει εξιτήριο σύντομα, ώστε να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του. Όπως έγινε γνωστό, ο ποδοσφαιριστής ήταν σε συνεχή παρακολούθηση και η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε γρήγορα, με την καρδιακή λειτουργία να επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα.



Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η εικόνα του Έρικσεν να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενος από συμπαίκτες και αντιπάλους, κατευθυνόμενος προς το ασθενοφόρο. Σύμφωνα με τον γιατρό της εθνικής ομάδας, ο ίδιος είχε τις αισθήσεις του σχετικά γρήγορα και ζήτησε να χαιρετήσει την οικογένειά του προτού μεταφερθεί για εξετάσεις. Η ιατρική ομάδα τον είχε υπό πλήρη παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.



Το γεγονός προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις, με τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να εκφράζει δημόσια τη στήριξή της στον Έρικσεν και σε όλους όσοι βρίσκονται κοντά του σε τούτη τη δύσκολη στιγμή.

Η υπόθεση έφερε ξανά στο προσκήνιο και το προηγούμενο σοβαρό περιστατικό του 2021, όταν ο Δανός άσος είχε καταρρεύσει στο γήπεδο και είχε χρειαστεί άμεση ιατρική παρέμβαση και ανάνηψη, γεγονός που είχε συγκλονίσει τότε όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα.