Παραιτήθηκε ο γγ του υπ. Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης: Συγγενείς του φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λίγες μόλις ημέρες μετά την μεγάλη απώλεια του πρώην υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, καθώς ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε δεκτή την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.

Στην επιστολή παραίτησής του ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, δηλώνει διαθέσιμος να συμβάλει στην ομαλή μετάβαση και στη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της Γενικής Γραμματείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτησή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Πηγές με γνώση των εξελίξεων αναφέρουν ότι εξετάζονται διασυνδέσεις και σχέσεις προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με άτομα που συνδέονται με το περιβάλλον του πρώην γενικού γραμματέα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη σύνδεση της παραίτησης του πρώην γενικού γραμματέα με την υπό διερεύνηση υπόθεση, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή του.

Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΥΠΕΝ, σε μια περίοδο κατά την οποία το υπουργείο καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού όπως τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια του τουρισμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιομηχανίας αλλά και σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Πηγή: protothema.gr