Παναθηναϊκός: Παραμένει στα πράσινα η Πρινς

Ακόμα μία ανανέωση στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, η οποία ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την Αμερικανίδα σέντερ Σεντόνα Πρινς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Σεντόνα Πρινς στο τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η Αμερικανίδα σέντερ παραμένει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Σεντόνα Πρινς ανέφερε τα εξής: «Είμαι απίστευτα χαρούμενη που θα βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό για ακόμη μία χρονιά. Η ομάδα και ο οργανισμός έχουν γίνει πραγματικά το σπίτι μου, η οικογένειά μου, και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να παίζει αλλού. Σε εσάς, τους φιλάθλους: αυτή η σεζόν θα είναι ακόμη καλύτερη από την προηγούμενη και ανυπομονώ να σας ξαναδώ όλους μέσα στη χρονιά».