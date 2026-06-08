Μπενφίκα: Οι ανακοινώσεις απομένουν για Μάρκο Σίλβα - Πόσες μεταγραφές ζήτησε

Ο Πορτογάλος τεχνικός είναι έτοιμος να πιάσει δουλειά.

Τα τυπικά απομένουν για την ανακοίνωση της συμφωνίας της Μπενφίκα με τον Μάρκο Σίλβα που διαδέχεται τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Η «βασίλισσα» κατέβαλε τη ρήτρα των 15 εκατ. ευρώ και ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού που, σύμφωνα με τον πορτογαλικό τύπο, ήταν σε επαφές με τους παράγοντες των «αετών» της Λισσαβόνας από τον προηγούμενο Μάϊο έχει έτοιμο τον μεταγραφικό του σχεδιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση, ο Μάρκο Σίλβα κοιτάει την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής και έχει ζητήσει την απόκτηση ενός αριστερού μπακ και δυο κεντρικών αμυντικών.

Το συμβόλαιο του Μάρκο Σίλβα θα είναι διετές με οψιόν ανανέωσης για άλλον έναν χρόνο.