Παναθηναϊκός: Παραμένει στα «πράσινα» η Αντωνακάκη

Το συμβόλαιο της με τον Παναθηναϊκό ανανέωσε για άλλον ένα χρόνο η Γιωργίνα Αντωνακάκη.

Συνεχίζει στα «πράσινα» η Γιωργίνα Αντωνακάκη. Η διεθνής λίμπερο ανανέωσε για άλλη μια σεζόν την συνεργασία της με τον Παναθηναϊκό, όπως έκανε γνωστό η «πράσινη» διοίκηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Γιωργίνα Αντωνακάκη στο τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Η διεθνής λίμπερο θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Γιωργίνα Αντωνακάκη δήλωσε τα εξής: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που θα είμαι για άλλη μια χρονιά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Χαίρομαι που θα συνεχίσουμε μαζί με τον προπονητή και τις συμπαίκτριές μου αυτό το ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα και το σταφ για την εμπιστοσύνη τους, εύχομαι να έχουμε υγεία, μια πολύ καλή σεζόν, με ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!».