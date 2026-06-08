Ποιος θα κατακτήσει το Χρυσό Παπούτσι του Μουντιάλ 2026; (pics)

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό να βρίσκεται προ των πυλών, η συζήτηση για τον κορυφαίο σκόρερ της διοργάνωσης έχει ήδη ξεκινήσει. Έξι βασικοί υποψήφιοι ξεχωρίζουν λόγω φόρμας, εμπειρίας και στατιστικών, ενώ υπάρχουν και αουτσάιτερ με προοπτική!

Χάρι Κέιν

Ο Χάρι Κέιν προέρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν με τη Μπάγερν Μονάχου σημειώνοντας 61 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις (2025-26), περισσότερα από κάθε άλλο παίκτη στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είχε μέσο όρο ένα γκολ κάθε 66 λεπτά. Με την εθνική Αγγλίας είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών και έχει ήδη κατακτήσει το Χρυσό Παπούτσι στο Μουντιάλ 2018.

Κιλιάν Μπαπέ

Ο Κιλιάν Μπαπέ αποτελεί ήδη έναν από τους πιο εμβληματικούς παίκτες στην ιστορία του Μουντιάλ για τη Γαλλία. Στο 2022 σημείωσε χατ-τρικ στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή και έγραψε ιστορία. Με 12 γκολ σε δύο Μουντιάλ (2018 & 2022) είναι ο κορυφαίος σκόρερ της τελευταίας δεκαετίας στη διοργάνωση, ενώ συνολικά έχει τεράστια συνεισφορά σε γκολ σε κάθε μεγάλη διοργάνωση.

Έρλινγκ Χάαλαντ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ προέρχεται από εξαιρετική προκριματική φάση με τη Νορβηγία, όπου σημείωσε 16 γκολ σε 8 αγώνες. Δεν σκόραρε κανένα πέναλτι και είχε αξιοθαύμαστη αποτελεσματικότητα, με τη Νορβηγία να βασίζεται απόλυτα πάνω του για το Μουντιάλ.

Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε το Μουντιάλ το 2022 και έγραψε ιστορία σκοράροντας σε κάθε γύρο της διοργάνωσης. Έχει 13 γκολ σε Μουντιάλ και 8 ασίστ συνολικά, ενώ συνεχίζει να ηγείται της Αργεντινής σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση.

Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει σε πέντε διαφορετικά Μουντιάλ. Με 8 γκολ σε τελικές φάσεις και πάνω από 140 γκολ με την εθνική Πορτογαλίας, συνεχίζει να κυνηγά ιστορικά ρεκόρ στην τελευταία (πιθανότατα) μεγάλη διοργάνωσή του.

Μίκελ Ογιαρθάμπαλ

Ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ αποτελεί βασική επιλογή για την Ισπανία. Στα προκριματικά είχε 6 γκολ και 4 ασίστ, ενώ σκόραρε και το νικητήριο γκολ στον τελικό του Euro 2024. Στη La Liga είχε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με 15 γκολ.

Τα αουτσάιντερ



Λαμίν Γιαμάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλη έκπληξη, καθώς ήδη γράφει ιστορία με την Ισπανία παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Βινίσιους Ζούνιορ

Ο Βινίσιους Ζούνιορ είναι η βασική επιθετική απειλή της Βραζιλίας, με εξαιρετική σεζόν σε επίπεδο γκολ και δημιουργίας.

Ουσμάν Ντεμπελέ

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έρχεται με τρομερή φόρμα, έχοντας τεράστια συνεισφορά σε γκολ και ασίστ την τελευταία διετία.

Μάικλ Ολίσε

Ο Μάικλ Ολίσε έκανε εξαιρετική σεζόν στη Bundesliga και αποτελεί το νέο αστέρι της εθνικής Γαλλίας.

Μοχάμεντ Σαλάχ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν καθοριστικός για την Αίγυπτο στα προκριματικά, συμμετέχοντας σε μεγάλο ποσοστό των γκολ της ομάδας του.

Σαντιό Μανέ

Ο Σαντιό Μανέ παραμένει ο ηγέτης της Σενεγάλης και ένας από τους πιο έμπειρους και επικίνδυνους επιθετικούς της Αφρικής.

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