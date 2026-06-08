Η Ρεάλ Μαδρίτης ζητάει να αφαιρεθούν οι τίτλοι της Μπαρτσελόνα!

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ, μετά την επανεκλογή του στην προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, φέρεται να έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή σειρά κινήσεων που αφορούν τόσο τη διοικητική όσο και τη μεταγραφική κατεύθυνση του συλλόγου. Μάλιστα είναι διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα με την Μπαρτσελόνα!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διοίκηση των Μαδριλένων εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επίσημη προσφυγή προς την UEFA, καταθέτοντας φάκελο που σχετίζεται με την υπόθεση Νεγκρέιρα και τις εξελίξεις γύρω από αυτή.

Μέσα από αυτή την κίνηση, όπως αναφέρεται, η Ρεάλ Μαδρίτης ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο αφαίρεσης τίτλων που κατέκτησε η Μπαρτσελόνα την περίοδο που ερευνάται, σχετικά με καταγγελίες για πληρωμές προς τον πρώην αρχιδιαιτητή της ισπανικής λίγκας.

Παράλληλα, στην ισπανική πρωτεύουσα συνεχίζονται οι διεργασίες για την ενίσχυση της ομάδας, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως επίκειται και σημαντική μεταγραφική ανακοίνωση το προσεχές διάστημα.