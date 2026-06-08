Ο Ολυμπιακός ζήτησε να μην τιμωρηθεί ο Μπαρτζώκας γιατί «ήταν παράνομη η βιντεοσκόπηση»!

Ως… μονόλογο ξέσπασμα χαρακτήρισε η υπερασπιστική γραμμή της ΚΑΕ Ολυμπιακός ενώπιον αθλητικού δικαστή τα όσα «συνελήφθη» on camera να λέει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον Σάββα Αρώνη.

Το βασικό επιχείρημα ωστόσο στην απολογία που ολοκληρώθηκε πριν λίγο ήταν ότι η βιντεοσκόπηση ήταν παράνομη και για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να ληφθεί υπόψιν.

Μετά το τέλος του δεύτερου τελικού του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, εξήλθε του αγωνιστικού χώρου υβρίζοντας χυδαία τους φίλους του Παναθηναϊκού λέγοντας συγκεκριμένα: «Αγράμματα μουνόπ@ν@ γ@μώ το σπίτι σας»!



Στην παραίνεση του… pic.twitter.com/K2qF8l984P — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 6, 2026

Στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube παραμένει μέχρι και σήμερα το βίντεο με τις ύβρεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Βασίλη Σπανούλη προ δεκαετίας που είχε γίνει στους διαδρόμους του ΟΑΚΑ.

Η απόφαση για Μπαρτζώκα αλλά και για Λεπενιώτη, ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΚΑΕ Ολυμπιακός και Δημήτρη Γιαννακόπουλο αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες.

Για όλα τα φυσικά πρόσωπα θα έχει άμεση εφαρμογή.

Για τις έδρες των ομάδων πιθανές τιμωρίες θα αφορούν την επόμενη αγωνιστική περίοδο.