Νέα σενάρια για Γιόβιτς και Ερυθρό Αστέρα 

Ως βασικό στόχο του Ερυθρού Αστέρα παρουσιάζουν τον Λούκα Γιόβιτς στη Σερβία.

Συγκεκριμένα η «tvarenasport.com», αναφέρει πως ο διεθνής σέντερ φορ της ΑΕΚ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της μεταγραφικής λίστας των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου. Εκτιμούν δε, πως αν δεν συμφωνήσει ο Γιόβιτς με την Ένωση για επέκταση του συμβολαίου του, τότε ο Ερυθρός Αστέρας θα κινηθεί για την απόκτηση του.

Βεβαίως, είναι ένα σενάριο που έχει ξαναπαίξει από τους Σέρβους οι οποίοι πιθανότατα βασίζουν τις εκτιμήσεις τους περισσότερο στο γεγονός πως ο Λούκα Γιόβιτς έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τον Ερυθρό Αστέρα και έχει ιδιαίτερο δέσιμο με την ομάδα.

Την ίδια ώρα, όπως είναι ήδη γνωστό, η ΑΕΚ έχει εκφράσει την επιθυμία της να επεκτείνει το συμβόλαιο του Γιόβιτς και μετά το 2027 κάνοντας του και αναπροσαρμογή και μένει να δούμε την τελική έκβαση των επαφών με το κλιμα να είναι θετικό.

Ο Γιόβιτς ήρθε το περασμένο καλοκαίρι στην ΑΕΚ ως ελεύθερος από την Μίλαν και την πρώτη του χρονιά στην ομάδα πέτυχε 21 γκολ όντας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πορείας προς τον τίτλο και προς τους 8 του Conference.