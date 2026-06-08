Ζάκυνθος: Ανανέωσε ο Μπαστακός

Ο Μιχάλης Μπαστακός θα αγωνίζεται στη Ζάκυνθο και τη νέα σεζόν στη Super League 2.

Αναλυτικά:

Ο ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Μιχάλη Μπαστακό για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο έμπειρος επιθετικός θα συνεχίσει να φορά τα κυανοκίτρινα, αποτελώντας ένα σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού πλάνου της ομάδας μας και για τη νέα σεζόν.

Με παραστάσεις από τη Super League και τη Super League 2, ο Μιχάλης έχει καταγράψει μια αξιόλογη πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε ιστορικούς συλλόγους και αποδεικνύοντας διαχρονικά την ποιότητα, το πάθος και τον επαγγελματισμό του.

Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στη Ζάκυνθο, έδειξε πως διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν ποδοσφαιριστή με προσωπικότητα και φιλοδοξίες, κερδίζοντας τον σεβασμό των συμπαικτών του και την εκτίμηση του φίλαθλου κόσμου του νησιού.

Η συνέχιση της συνεργασίας μας αποτελεί μία ακόμη κίνηση σταθερότητας και συνέπειας στον σχεδιασμό της ομάδας, με κοινό στόχο μια ανταγωνιστική πορεία και την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μιχάλη, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του ΑΠΣ Ζάκυνθος.

Συνεχίζουμε μαζί!