Ιράν: «Η εχθρότητα των ΗΠΑ έκανε το Παγκόσμιο Κύπελλο ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα αθλητικά γεγονότα»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπακάι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι μετέτρεψαν το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που συνδιοργανώνεται από το Μεξικό και τον Καναδά, σε ένα από τα «πιο πολιτικοποιημένα» αθλητικά γεγονότα λόγω της στάσης της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπακάι επέκρινε τις ΗΠΑ για την «εχθρότητά» τους προς τον ιρανικό λαό και για τα εμπόδια που θέτουν στο δρόμο της ιρανικής εθνικής ομάδας, μιας από τις 48 συμμετέχουσες στο τουρνουά που ξεκινά την επόμενη Πέμπτη, 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 19 Ιουλίου

Στην τακτική συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος του ιρανικού καθεστώτος παραπονέθηκε για τις παραβιάσεις των κανονισμών της FIFA από τις ΗΠΑ και την άρνησή τους να εκδώσουν βίζες σε μέλη της ομάδας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η ιρανική εθνική ομάδα έφτασε χθες (7/6) , στην μεξικανική πόλη Τιχουάνα, στα σύνορα με τις ΗΠΑ, όπου θα είναι η έδρα της κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου λόγω των υλικοτεχνικών και διπλωματικών εμποδίων για τα οποία κατηγορεί τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, δεκαπέντε μέλη της ομάδας και αρκετά μέλη του προπονητικού και διοικητικού επιτελείου δεν έχουν ακόμη λάβει άδεια εισόδου στις ΗΠΑ.

Το Ιράν θα παίξει και τους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων στις ΗΠΑ. Θα κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 15 εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες, την πόλη όπου θα παίξει τον δεύτερο αγώνα του εναντίον του Βελγίου στις 21, και θα κλείσει τη φάση των ομίλων εναντίον της Αιγύπτου στο Σιάτλ στις 27.

=Ο Μπακάι ευχαρίστησε το Μεξικό για τη συνεργασία του στη φιλοξενία της εθνικής ομάδας του Ιράν.



Όπως είναι γνωστό, αρχικά, η ομάδα του Ιράν έπρεπε να αλλάξει την αρχική της βάση την τελευταία στιγμή, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Τουσόν της Αριζόνα, σε μία στην Τιχουάνα του Μεξικού, όπου έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Οι κάτοικοι και οι αρχές του Μεξικού έχουν προσφέρει τεράστια υποστήριξη στο Ιράν για τη φιλοξενία τους.

=Το Ιράν δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα. Το Ιράκ, παρόλο που όλοι οι παίκτες έλαβαν βίζες για να παίξουν στο τουρνουά σε αμερικανικό έδαφος, πολλά μέλη της αντιπροσωπείας τους έπρεπε να γυρίσουν πίσω. Για παράδειγμα, στον επίσημο Ιρακινό φωτογράφο απαγορεύτηκε η είσοδος και έπρεπε να επιστρέψει στην πατρίδα του.



Χειρότερη ήταν η περίπτωση του αστέρα της ομάδας, Αϊμέν Χουσεΐν, ο οποίος κρατήθηκε και ανακρίθηκε για επτά ώρες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ο'Χέαρ του Σικάγο, αφού τον πέρασαν για τρομοκράτη λόγω μιας περίπτωσης λανθασμένης ταυτότητας.

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