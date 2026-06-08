Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του ακραίου Ρερς

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του ακραίου Έρικς Ρερς.

Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έρικ Ρερς. Ο 25χρονος αγωνιζόταν την τελευταία διετία στην Μόντσα, ενώ είναι στέλεχος της Εθνικής Γερμανίας.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Έρικ Ρερς. Ο διεθνής Γερμανός ακραίος (24/4/2001, 2,01μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Την τελευταία διετία, ο Έρικ Ρερς αγωνίστηκε στο κορυφαίο ιταλικό πρωτάθλημα, με τη φανέλα της Μόντσα. Με την ιταλική ομάδα, ήταν εξαιρετικός σε επίθεση (45%), υποδοχή και μπλοκ, ενώ αναδείχθηκε καλύτερος επιθετικός του Super Cup. Αν και ακραίος, με την Μόντσα μέτρησε 55 μπλοκ, στις δύο σεζόν του στην Ιταλία!

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ολύμπια Βερολίνου και στη συνέχεια, πέρασε από τρεις ακόμη γερμανικές ομάδες (Φρανκφούρτη, Ντίρεν, Λίνεμπουργκ). Στη Λίνεμπουργκ ήταν εντυπωσιακός, αφού αναδείχθηκε καλύτερος ακραίος του πρωταθλήματος Γερμανίας, καλύτερος υποδοχέας του Κυπέλλου, ενώ είχε προσωπικό ρεκόρ εννέα άσων! Μάλιστα, με τη Λίνεμπουργκ έφτασε ως τον τελικό του CEV Cup (2023-24).

Ο Έρικ Ρερς είναι βασικός ακραίος της Εθνικής Γερμανίας. Στο περσινό VNL, είχε μέσο όρο 14,6 πόντους, (12,8 στην επίθεση, 43%), ενώ μέτρησε 12 μπλοκ και 10 άσους. Βασικός ήταν και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, με ανάλογες επιδόσεις (50% υποδοχή, 52% στην επίθεση).

Η δήλωση του Έρικ Ρερς: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Εχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, με ξεκάθαρο στόχο: να νικάμε πάντα! Αυτός είναι ο λόγος που υπέγραψα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, για να πετύχουμε τους στόχους μας ως ομάδα. Ανυπομονώ να ζήσω την ενέργεια των φιλάθλων μας και να παίξω για τον Ολυμπιακό, έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία».

Προηγούμενες ομάδες:

2024-26 Μόντσα (Ιταλία)

2023-24 Λίνεμπουργκ (Γερμανία)

2021-23 Ντίρεν (Γερμανία)

2020-21 Φρανκφούρτη (Γερμανία)

2017-20 Ολύμπια Βερολίνου (Γερμανία)

Τίτλοι:

1 Κύπελλο Γερμανίας

1 Πρωτάθλημα Ευρώπης Κ19

Ατομικά βραβεία:

Καλύτερος επιθετικός του Super Cup Ιταλίας (2024-25)

Καλύτερος ακραίος του πρωταθλήματος Γερμανίας (2023-24)

Καλύτερος υποδοχέας του Κυπέλλου Γερμανίας (2023-24)