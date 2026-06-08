«Απρόθυμος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό ο Βλαχοδήμος»

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν είναι πρόθυμος να επιστρέψει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό και προτιμά να συνεχίσει στο εξωτερικό.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει δύο τερματοφύλακες και ένας από τους στόχους για την θέση του βασικού είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με την περίπτωσή του βέβαια να συγκεντρώνει πολλές και μεγάλες δυσκολίες.

Όπως αναφέρει το «estadiodeportivo» μάλιστα, ο Έλληνας διεθνής γκολκίπερ δεν έχει προθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα και το «Τριφύλλι» και προτιμά να συνεχίσει να αγωνίζεται στα κορυφαία Πρωταθλήματα της Ευρώπης, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στο εξωτερικό.

Αναλυτικά το σχετικό δημοσίευμα:

«Ο Βλαχοδήμος λέει "όχι" στον Παναθηναϊκό προς το παρόν και θέτει ως προτεραιότητά του την μεταγραφική αγορά, με τη Σεβίλλη να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας, ο οποίος δεν έχει ακόμη αποχαιρετήσει επίσημα τη Σεβίλλη, σκοπεύει να εξετάσει όλες τις επιλογές του ώστε να συνεχίσει να αγωνίζεται σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Στη Σεβίλλη πέρασε πολύ καλά, με τους ανθρώπους της ομάδας να ονειρεύονται την παραμονή του, όμως κάτι τέτοιο μοιάζει σχεδόν αδύνατο.



Αφού πλέον ανήκουν στο παρελθόν οι… κωμικές διαπραγματεύσεις για την πιθανή αγορά της ομάδας από τον Σέρχιο Ράμος, η Σεβίλλη προσπαθεί να προχωρήσει, παρά το αβέβαιο διοικητικό της μέλλον, με ένα αγωνιστικό πλάνο που έχει μία επείγουσα προτεραιότητα: την απόκτηση τερματοφύλακα. Σε περίπου έναν μήνα, ο Λουίς Γκαρθία Πλάθα θα επιστρέψει στις προπονήσεις για την προετοιμασία της νέας σεζόν και αυτή τη στιγμή διαθέτει μόνο τον Αλμπέρτο Φλόρες κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος έχει λάβει υπόσχεση μόνιμης προαγωγής στην πρώτη ομάδα.

Στην περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, αν και η αποχώρησή του θεωρείται σχεδόν δεδομένη, εξακολουθεί να υπάρχει μια μικρή αβεβαιότητα, καθώς δεν έχει αποχαιρετήσει επίσημα τον σύλλογο, σε αντίθεση με τους άλλους δύο δανεικούς της ομάδας, Μπατίστα Μεντί και Νιλ Μοπέ.



Ένας ακόμη παράγοντας που διατηρεί κάποιες ελπίδες στη Σεβίλλη είναι ότι ο Έλληνας διεθνής, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός χθες στο φιλικό της Εθνικής απέναντι στην Ιταλία (ήττα με 1-0), εμφανίζεται αυτή τη στιγμή απρόθυμος να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός, στον οποίο αγωνίστηκε για δυόμισι χρόνια πριν μεταγραφεί στην Μπενφίκα, ενδιαφέρεται έντονα για την περίπτωσή του, ωστόσο ο ίδιος προτιμά να περιμένει»