Νέος ΠΑΟΚ, με νέα δομή, πρόσωπα και λειτουργία

Με φρέσκο πρόσωπο τον Λέο Μάτος σε ρόλο αθλητικού διευθυντή και τον αναβαθμισμένο Αντρέ Βιεϊρίνια, σε ρόλο τεχνικού διευθυντή, θα πορευτεί την επόμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ. Γράφει ο Κώστας Βασιλόπουλος.

Δυο κινήσεις (στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ΠΑΕ), που έγιναν δεκτές με θέρμη από τους φιλάθλους της ομάδας. Ο Μάτος αποτελεί μια ποδοσφαιρική προσωπικότητα που άφησε το στίγμα του στην Τούμπα. Αγάπησε την ομάδα και αγαπήθηκε από τον κόσμο που ξέρει να αναγνωρίζει όσους ιδρώνουν τη φανέλα.

Τώρα έρχεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του από ένα εντελώς διαφορετικό πόστο, έχοντας την εμπειρία που του προσέφερε η συνεργασία του με τις ακαδημίες της Βάσκο ντε Γκάμα και τις γνώσεις που αποκόμισε παρακολουθώντας αναγνωρισμένα σεμινάρια με θέμα την διεύθυνση και την ανάπτυξη ποδοσφαιρικών club σε αγωνιστικό επίπεδο.

Συστάσεις για τον Αντρέ Βιειρίνια δεν χρειάζονται. Ο εμβληματικός αρχηγός του ΠΑΟΚ, μετά από ένα χρόνο προσφοράς δίπλα, στην τεχνική ηγεσία, στο τμήμα σκάουτινγκ και τον πρώην -πλέον- τεχνικό διευθυντή της ομάδας Χρήστο Καρυπίδη, με αμέτρητες παραστάσεις σε κορυφαίο επίπεδο, και πλούσια ποδοσφαιρική ατζέντα (παράλληλα με τις σπουδές που ξεκίνησε γύρω από το ποδόσφαιρο), φαντάζει και είναι, μια λύση που αναβαθμίζει το club.

Αμφότεροι είναι έτοιμοι να αναλάβουν το φορτίο της αγωνιστικής αναδόμησης της ομάδας, σε συνεργασία με την τεχνική ηγεσία. Ξέρουν ότι ο χρόνος πιέζει και μετά το στάδιο της ενημέρωσης που ξεκίνησε μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα δραστηριοποιηθούν για τις ανανεώσεις συμβολαίων, τις αποχωρήσεις παικτών και φυσικά την επιλογή των προσώπων που απαιτούνται για την ενίσχυση του ρόστερ. Η αλήθεια είναι πως έχουν αναλάβει να λύσουν μια δύσκολη εξίσωση καθώς ο χρόνος πιέζει με δεδομένο ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την προετοιμασία και φυσικά για την πρώτη επίσημη εμφάνιση της ομάδας, που είναι προγραμματισμένη για τις 23 Ιουλίου.

Το μόνο που χρειάζονται στην παρούσα φάση είναι στήριξη και χώρο, για να εργαστούν υλοποιώντας τα σχέδια τους, χωρίς εμπόδια και περίπλοκες διαδικασίες που προκαλούν καθυστερήσεις με ότι αυτές συνεπάγονται.

Ο Χρήστος Καρυπίδης, αποχωρεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ως απόλυτα επιτυχημένο στέλεχος με κομβικό ρόλο στην καθημερινότητα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ανέλαβε ρόλο team manager το 2019, κέρδισε τον σεβασμό και την αναγνώριση της ιδιοκτησίας, των προπονητών, των ποδοσφαιριστών και του staff και εξελίχθηκε διευρύνοντας τους ορίζοντες του με το πρόγραμμα UEFA Master for International Players (MIP). Στο τελευταίο έτος της θητείας του στον ΠΑΟΚ, είχε ρόλο τεχνικού διευθυντή. Καθ΄ όλη την διάρκεια της 2ης θητείας του στην Τούμπα (η πρώτη αφορούσε την ποδοσφαιρική του καριέρα από το 2001 έως το 2006), επέλεξε μια πολιτική χαμηλών τόνων, επικεντρώνοντας την προσοχή του στις αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν.

Οι αλλαγές δεν ολοκληρώθηκαν φυσικά με τους Βιειρίνια και Μάτος. Η πρόθεση της οικογένειας Σαββίδη και του Ανδρέα Παπαμιμίκου (που έχει πλέον ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ) για αναδιάρθρωση της δομής και της λειτουργίας της ΠΑΕ, συνεχίζεται και άμεσα θα ανακοινωθεί η περαιτέρω στελέχωση του διοικητικού συμβουλίου αλλά και του υπαλληλικού προσωπικού.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλουν αυτή την εποχή ο Ιβάν, οι Γιώργος - Νίκος Σαββίδης και οι στενοί τους συνεργάτες, έγινε μια προσέγγιση με τον Φερνάντο Σάντος προκειμένου να στελεχώσει το διοικητικό συμβούλιο με αρμοδιότητες όπως η διακριτική παρακολούθηση του ποδοσφαιρικού τμήματος αλλά και την εκπροσώπηση του ΠΑΟΚ στους διεθνείς ποδοσφαιρικούς οργανισμούς.

Ο Πορτογάλος πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ, ευχαρίστησε θερμά τους εκπροσώπους της ΠΑΕ για την τιμητική (αλλά και ουσιαστική πρόταση που δέχθηκε), δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί εκ νέου με την ομάδα και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους στην παρούσα φάση δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει μια τέτοια συνεργασία. Επιφυλάχθηκε για μια μελλοντική συζήτηση εφόσον το επιτρέπουν σοι συνθήκες στον ίδιο αλλά και στον ΠΑΟΚ.