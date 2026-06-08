Ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό ο Νίλσεν

Στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Ράσμους Νίλσεν.

Για τρίτη σερί χρονιά θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα του Παναθηναϊκού ο Ράσμους Νίλσεν. Ο Δανός ανανέωσε το συμβόλαιο του έως το 2027 με τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ράσμους Μπρόνινγκ Νίλσεν για το βόλεϊ ανδρών.

Ο Δανός διαγώνιος θα παραμείνει στους νταμπλούχους Ελλάδας αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com o Ράσμους Μπρόνινγκ Νίλσεν σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παραμείνω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού για άλλη μια σεζόν! Είναι ένας φανταστικός Σύλλογος με υπέροχους ανθρώπους και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να είμαι μέρος του ταξιδιού. Ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά, να συνεισφέρω στην ομάδα και να δημιουργήσουμε περισσότερες υπέροχες αναμνήσεις μαζί. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεχή υποστήριξη και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν!»