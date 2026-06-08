«Θέλει Σφιντέρσκι η Βίντζεβ Λοτζ, πιθανή η συμφωνία» (pic)

Ο Πολωνός φορ έχει συμβόλαιο για δύο ακόμα χρόνια με τον Παναθηναϊκό, αλλά το ενδεχόμενο της πώλησής του είναι αρκετά πιθανό, από την στιγμή που στην ομάδα υπάρχουν οι Ντέσερς, Τετέι, Πάντοβιτς και θα γίνει κίνηση και για έναν ακόμα επιθετικό.
Στην πατρίδα του λοιπόν γίνεται λόγος για έντονο ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτησή του, με τον Τόμας Βλόνταρτσικ, να κάνει λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Όπως ωστόσο τονίζει, εξακολουθεί να υπάρχει απόσταση στο οικονομικό, δίχως να αποκλείεται αυτή να «γεφυρωθεί» το επόμενο διάστημα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη ομάδα απέκτησε και τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας, ο οποίος ενδέχεται να παίξει τον δικό του ρόλο στις εξελίξεις.
🚨Karol Świderski prowadzi zaawansowane rozmowy z Widzewem Łódź.— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 8, 2026
Napastnik ma ważny dwuletni kontrakt z Grekami, przez to duże wymagania finansowe, ale porozumienie jest możliwe.
Widzew ma już doświadczenie rozmów z Panathinaikosem ws. Bartłomieja Drągowskiego, którego udało… pic.twitter.com/3h8fSFAZwa