«Θέλει Σφιντέρσκι η Βίντζεβ Λοτζ, πιθανή η συμφωνία» (pic)

Πολωνικό δημοσίευμα αναφέρεται στο ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτηση του Κάρολ Σφιντέρσκι αλλά και στο «αγκάθι» που υπάρχει έως τώρα στην υπόθεση.

Ο Πολωνός φορ έχει συμβόλαιο για δύο ακόμα χρόνια με τον Παναθηναϊκό, αλλά το ενδεχόμενο της πώλησής του είναι αρκετά πιθανό, από την στιγμή που στην ομάδα υπάρχουν οι Ντέσερς, Τετέι, Πάντοβιτς και θα γίνει κίνηση και για έναν ακόμα επιθετικό.

Στην πατρίδα του λοιπόν γίνεται λόγος για έντονο ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτησή του, με τον Τόμας Βλόνταρτσικ, να κάνει λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Όπως ωστόσο τονίζει, εξακολουθεί να υπάρχει απόσταση στο οικονομικό, δίχως να αποκλείεται αυτή να «γεφυρωθεί» το επόμενο διάστημα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη ομάδα απέκτησε και τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας, ο οποίος ενδέχεται να παίξει τον δικό του ρόλο στις εξελίξεις.