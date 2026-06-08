Η Κόμο θέλει Παυλίδη για δίδυμο φορ με Δουβίκα!

Η Κόμο έχει βάλει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς ο σύλλογος του Σεσκ Φάμπρεγκας φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του με στόχο την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής με έναν ακόμη Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ο διεθνής επιθετικός συνεχίζει να συγκεντρώνει ενδιαφέρον από αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, μετά από μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά με τη Μπενφίκα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη κινητικότητα γύρω από το μέλλον του.

Ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, με ομάδες από την Τουρκία να τον συνδέουν με πιθανές μεταγραφές σε συλλόγους όπως η Φενέρμπαχτσε και η Μπεσίκτας.

Παράλληλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Κόμο έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι διεκδίκησής του. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα, η ομάδα έχει ζητήσει πληροφορίες για τον παίκτη και έχει προχωρήσει σε μια πρώτη διερευνητική επαφή με τη Μπενφίκα, χωρίς όμως να έχει καταθέσει επίσημη πρόταση μέχρι στιγμής.

Η Κόμο, που την προηγούμενη σεζόν είχε πολύ καλή πορεία με βασικό στέλεχος τον Τάσο Δουβίκα, εξετάζει το ενδεχόμενο να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.

Δεν αποκλείεται μάλιστα τη νέα χρονιά να βρεθεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, με το σενάριο να δημιουργηθεί μια ελληνική επιθετική δυάδα με Παυλίδη και Δουβίκα να παραμένει ανοιχτό.