Τσουβέλας: «Θα απαντάμε πλέον νομικά σε κάθε παράνομη προσβολή της προσωπικής μας ζωής» (vid)

Αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά απέναντι σε προσβλητικά και σεξιστικά σχόλια που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο εμφανίζονται ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του, Εύα Καρύδη.

Το ζευγάρι ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί στο εξής συμπεριφορές που, όπως υποστηρίζει, παραβιάζουν την ιδιωτικότητα και την προσωπικότητά του.

Σε δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, ο γνωστός stand-up κωμικός τόνισε πως η απόφαση για προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν αποτελεί μια συμβολική κίνηση, αλλά μια ξεκάθαρη στάση απέναντι σε παράνομες ενέργειες που αφορούν την προσωπική του ζωή και τη σύντροφό του.

«Δεν είναι μια νομική 100% οδός, είναι μια πράξη που δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε ενέργεια που είναι παράνομη απέναντι στην προσωπική μας ζωή. Δεν είμαι σωτήρας του διαδικτύου, το κάνω για την προσωπική μου ζωή και την Εύα. Πάντα είμαι καλά ψυχολογικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν μετά από κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρνητικά και προσβλητικά σχόλια. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση «οχετό», εκφράζοντας την αγανάκτησή του για το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε εις βάρος της συντρόφου του.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το ζευγάρι απευθύνθηκε σε δικηγόρο, προκειμένου να εξετάσει τις νομικές δυνατότητες προστασίας της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειάς του.

Η ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου τους

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου από τον δικηγόρο τους, Ιωάννη Σιαμέλη, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Εύα Καρύδη προειδοποιούν ότι κάθε μελλοντική παραβίαση της προσωπικότητάς τους θα αντιμετωπίζεται μέσω της δικαστικής οδού.

Όπως αναφέρουν, τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με «απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων» τους, κάνοντας λόγο για αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών και δημοσίευση βαθιά προσβλητικών και σεξιστικών σχολίων σε βάρος της Εύας Καρύδη.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι σέβονται απόλυτα την ελευθερία της έκφρασης και τη δημοσιογραφική κριτική, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για παραβιάσεις της νομοθεσίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

«Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Εύα Καρύδη βρίσκονται σε σχέση εδώ και 13 χρόνια, επιλέγοντας διαχρονικά να διατηρούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Πηγή: ethnos.gr