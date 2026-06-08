Στη Μύκονο και τη νέα σεζόν ο Σκουλίδας

Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Διονύση Σκουλίδα για τη σεζόν 2026/27 ανακοίνωσε η Μύκονος, διατηρώντας στο ρόστερ της έναν από τους παίκτες που συνέβαλαν στην ιστορική πορεία της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Διονύση Σκουλίδα για τη σεζόν 2026/27.

Ο 28χρονος φόργουορντ (2.00 μ.) εντάχθηκε στη Μύκονο Betsson πριν από δύο χρόνια και αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας που πανηγύρισε την ιστορική άνοδο στη Stoiximan GBL, τη συμμετοχή στα playoffs, καθώς και την πρόκριση στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μάλιστα, ήταν εκείνος που με το καθοριστικό τρίποντό του απέναντι στην Καρδίτσα χάρισε στην ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία διεξήχθη στο Ηράκλειο.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Διονύσης Σκουλίδας σημείωσε 4,3 πόντους με 40,7% εντός πεδιάς, 1,5 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 23 συμμετοχές στη regular season, μένοντας στο παρκέ κατά μέσο όρο για 13,5 λεπτά ανά παιχνίδι. Στα playoffs, μέτρησε 5 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 3 ασίστ στις δύο αναμετρήσεις της προημιτελικής σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Μιλώντας στο mykonosbc.gr, ο Έλληνας φόργουορντ ανέφερε: «Έχουμε ζήσει μεγάλες χαρές τα τελευταία δύο χρόνια στο νησί. Με γεμίζει να βλέπω τον κόσμο που έχει μοχθήσει προκειμένου να φτάσει η ομάδα ως εδώ να ευχαριστιέται και να το ζει με όλο του το είναι! Χαίρομαι πραγματικά που είμαι κομμάτι αυτής της προσπάθειας και θα μείνω κι εγώ στην ιστορία της Μυκόνου, που ανέβηκε από την Elite League, έπαιξε playoffs και συμμετείχε στο Final Eight του Κυπέλλου, σε μια ιστορική χρονιά όπως αυτή».

Και πρόσθεσε: «Η αμοιβαία εμπιστοσύνη που υπάρχει οφείλεται και στον κόουτς Ζιάγκο, ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω στην πρώτη κατηγορία. Αλλά πέρα από το μπασκετικό κομμάτι, ήταν πολύ εύκολο να συμφωνήσω, διότι έχω δεθεί πολύ με τους Μυκονιάτες. Έχουν φερθεί άψογα σε εμένα και την οικογένειά μου. Οπότε δεν ήταν κάτι που χρειάστηκε να σκεφτώ πολύ. Όλα συνδυάστηκαν πάρα πολύ καλά. Δεν μου πήρε καθόλου χρόνο να το σκεφτώ, ήταν πολύ εύκολο να συμφωνήσω. Είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα».

Μιλώντας για την προσωπική του πρόκληση ενόψει της νέας σεζόν, είπε: «Θεωρώ ότι η χρονιά μου πήγε πολύ καλά. Νομίζω ότι απέδειξα πως μπορώ να σταθώ σε αυτή την κατηγορία. Τώρα, το επόμενο challenge είναι να κάνω το βήμα παραπάνω, ώστε να εξελίξω το παιχνίδι μου, να βοηθάω την ομάδα και σε άλλους τομείς πέρα από το σουτ, να μειώσω τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μου και να καθιερωθώ, βελτιώνοντας το παιχνίδι μου μέρα με τη μέρα».

Κλείνοντας, ο Διονύσης Σκουλίδας έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο της Μυκόνου: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη. Είμαι πολύ ευγνώμων που είμαι κομμάτι αυτής της όμορφης ιστορίας. Είναι κάτι ιστορικό και καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια τώρα που η ομάδα έφτασε εδώ. Προχωράμε μαζί, βήμα-βήμα, ώστε η Μύκονος να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί».

Διονύση, σου ευχόμαστε υγεία και ακόμη περισσότερες επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας!».