Έφυγε από τη ζωή ο υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης που είχε σώσει άστεγο

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών άφησε ο υπάλληλος στον τομέα Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καρακόττας, ένας από τους δύο εργαζόμενους που το βράδυ της 22ας Απριλίου έσωσαν έναν 46χρονο άστεγο, ο οποίος κοιμόταν μέσα σε κάδο αλλά κατά τη διάρκεια της αποκομιδής κατέληξε σε απορριμματοφόρο.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φουντούκης.

«Δυστυχώς ο συνάδερφος συμβασιούχος Καρακόττας Θεόδωρος πρόγραμμα ΔΥΠΑ (55-67 1+1) δεν τα κατάφερε μετά από δύσκολη μάχη στην εντατική του Παπανικολάου λόγω των πολλαπλών εμφραγμάτων που υπέστη εδώ και 15 ημέρες, γεμίζοντας θλίψη τους συναδέρφους του στη νυχτερινή βάρδια αποκομιδής της εποπτείας της Σολωμού καθώς και όλους τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα, σε ηλικία 59 χρονών!! Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του! Καλή ανάπαυση να έχει η ψυχή του!», έγραψε ο κ. Φουντούκης.

Ο Θεόδωρος Καρακόττας και ο Αναστάσιος Μασκουλίδης ήταν οι δύο υπάλληλοι, οι οποίοι ενήργησαν σωτήρια και έσωσαν τη ζωή του άστεγου, που κοιμόταν μέσα σε κάδο επί της Λεωφόρου Νίκης. Ο 46χρονος ήταν μέσα σε κάδο και όταν οι υπάλληλοι τον άδειασαν στο απορριμματοφόρο, αντιλήφθηκαν την παρουσία του άστεγου εντός αυτού. Πατώντας έγκαιρα το στοπ, σταμάτησαν τη διαδικασία και έσωσαν τη ζωή του άνδρα.