DROMIA 2026: Ο εθνικός ύμνος από τον σολίστα του κλαρίνου Βασίλη Σαλέα, με συμμετοχές αθλητών από 30 χώρες

Ο Βασίλης Σαλέας, ο άνθρωπος που έβαλε το ελληνικό κλαρίνο στα «σαλόνια» της διεθνούς μουσικής, θα είναι αυτός που θα ερμηνεύσει τον Εθνικό μας Ύμνο στην Τελετή Έναρξης των «Δρομείων», κάτι που αναμένεται να σκορπίσει ρίγη συγκίνησης.

Στο μίτινγκ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο της Βάρης «Κ. Μπαγλατζής» και συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τον Α.Ο. «Δρομέας Βάρης», έχουν δηλώσει συμμετοχή αθλητές και αθλήτριες από 30 χώρες. Ανάμεσά τους βρίσκονται Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές κόσμου και ηπείρων. Στις συμμετοχές ξεχωρίζουν αυτές των εθνικών ομάδων μας καθώς τα «DROMIA» αποτελούν τη μοναδική διοργάνωση στην Ελλάδα όπου το φίλαθλο κοινό μπορεί να παρακολουθήσει, σε αγωνιστική δράση, τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των σκυταλοδρομιών.

Για πρώτη φορά, ο Βασίλης Σαλέας θα εμφανιστεί σε μία διοργάνωση κλασικού αθλητισμού. Ο σολίστας του κλαρίνου, κατά το παρελθόν, έχει πάρει μέρος σε κορυφαία φεστιβάλ του εξωτερικού, σε Νέα Υόρκη, Σίδνεϊ, Φρανκφούρτη, Κάννες, Παρίσι, Τορόντο κλπ. Στο βιογραφικό του υπάρχουν συνεργασίες με Βαγγέλη Παπαθανασίου, Μίκη Θεοδωράκη, Σταμάτη Σπανουδάκη και Μίμη Πλέσσα.

«Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στους αθλητές και στις αθλήτριες μας αλλά και σε όλα τα παιδιά που θα αγωνιστούν. Αγαπάω τον κλασικό αθλητισμό και αποτελεί τιμή και χαρά για εμένα που θα ερμηνεύσω τον Εθνικό Ύμνο μας μπροστά σε αυτό το κοινό. Θα ήθελα να καλέσω του φίλαθλους να βρεθούν στις 13 Ιουνίου, στη Βάρη, για να χειροκροτήσουν τους αθλητές μας και να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου αγώνες», υπογράμμισε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Βασίλης Σαλέας.

Στα «DROMIA 2026», σε ομαδικό επίπεδο, η χώρα μας στα θα εκπροσωπηθεί στα 4Χ100 με ομάδες ανδρών – γυναικών και σε Κ23 και σε Κ18. Σε επίπεδο ανδρών θα πάρουν μέρος και οι εθνικές ομάδες της Τουρκίας, της Φινλανδίας, της Κύπρου και της Πολωνίας και στις γυναίκες θα αγωνιστούν αθλήτριες από Τουρκία, Φινλανδία και Κύπρο. Από ελληνικής πλευράς, θα πάρουν μέρος σε αυτό το αγώνισμα, μεταξύ άλλων, οι Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος, Λάμπρος Βόλικας, Ιωάννης Νυφαντόπουλος, Θοδωρής Βροντινός, Δημήτρης Χρυσάφης, Γιάννης Βοσκόπουλος, Παναγιώτης Λαγάνης και Γεράσιμος Καμπίτσης καθώς και οι Ραφαέλλα Σπανουδάκη, Άρτεμις Αναστασίου, Αποστολία Αντωνάτου, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Στυλιανή Μιχαηλίδου, Ανδριάννα Σπυροπούλου, Αργυρώ Παπαδεράκη, Βεατρίκη Ντούγκου, Ιωάννα Τσίγκα, Σοφία Κοντογιάννη, Μαρία Μυστακίδου, Στέλλα Κωνσταντινίδου, Βασιλική Καντερέ και Στέλλα Ορφανίδη.