Ποιος είναι ο καλύτερος κινητήρας στο grid; - Δεν είναι η Mercedes!

Η πρώτη μεγάλη μέτρηση της εποχής των νέων κινητήρων στη Formula 1 έβγαλε... κόκκινο ταύρο.

Η FIA ολοκλήρωσε την αρχική αξιολόγηση μέσω του μηχανισμού ADUO και, σύμφωνα με τα δεδομένα της, η Red Bull Ford Powertrains είναι αυτή τη στιγμή το σημείο αναφοράς στο grid.

Η διαδικασία έγινε μετά τα πέντε πρώτα Grand Prix της σεζόν, με τελευταίο εκείνο του Καναδά, και δεν είναι μια απλή τεχνική υποσημείωση. Είναι το εργαλείο που θα καθορίσει ποιοι κατασκευαστές θα πάρουν επιπλέον δικαίωμα εξέλιξης μέσα στο 2026 και το 2027, ώστε να κλείσουν την ψαλίδα από τον κορυφαίο κινητήρα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η εικόνα του πρωταθλήματος λέει άλλα και η αξιολόγηση της FIA άλλα. Η Mercedes έχει κυριαρχήσει μέχρι στιγμής στη σεζόν και έχει κερδίσει όλους τους αγώνες του 2026, όμως στο καθαρό κομμάτι του κινητήρα εσωτερικής καύσης, η κορυφή ανήκει στη Red Bull-Ford.

Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Η αξιολόγηση αφορά αποκλειστικά τον ICE, δηλαδή τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Δεν μετρά το υβριδικό σύστημα, την ανάκτηση ενέργειας, τη μπαταρία, το MGU-K ή τον τρόπο με τον οποίο κάθε ομάδα διαχειρίζεται την ηλεκτρική ισχύ. Με απλά λόγια, δεν αξιολογείται ολόκληρη η μονάδα ισχύος, αλλά η «καρδιά» του κινητήρα.

Με βάση την πρώτη κατάταξη της FIA, η Mercedes-AMG βρίσκεται πάνω από 2% πίσω από τη Red Bull-Ford. Αυτό της δίνει δικαίωμα για μία αναβάθμιση κινητήρα μέσα στο 2026 και άλλη μία το 2027. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαφορά μπορεί να φτάνει έως και τους 24 ίππους.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το κενό για τη Ferrari. Η ιταλική μονάδα ισχύος, όπως και οι υπόλοιποι κατασκευαστές, κατατάχθηκε στην κατηγορία άνω του 4% πίσω από το σημείο αναφοράς. Αυτό σημαίνει δύο αναβαθμίσεις μέσα στο 2026 και άλλες δύο το 2027. Η διαφορά της Ferrari από τη Red Bull-Ford υπολογίζεται έως και στους 36 ίππους, ένα νούμερο που στη Formula 1 δεν είναι απλώς στατιστικό, αλλά χρόνος στην ευθεία, άμυνα στην προσπέραση και περιθώριο στρατηγικής.

Η FIA δεν δημοσιοποίησε ούτε τα ακριβή ποσοστά ούτε την πλήρη σειρά των κατασκευαστών. Ενημέρωσε μόνο ποιοι βρίσκονται πάνω από το όριο του 2% και ποιοι πάνω από το 4%, αφήνοντας τις λεπτομέρειες στο παρασκήνιο του paddock.

Για τη Honda, η εικόνα είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς η υστέρηση φέρεται να ξεπερνά το 6% σε σχέση με τη Red Bull-Ford. Ωστόσο, για την ιαπωνική εταιρεία προβλέπεται ειδικό πλάνο ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια.

Το ADUO, πάντως, δεν ανοίγει μόνο τεχνικά παράθυρα. Ανοίγει και οικονομικά. Η Mercedes-AMG θα λάβει επιπλέον 3 εκατομμύρια δολάρια στο budget cap των κινητήρων, μαζί με 70 πρόσθετες ώρες δοκιμών στον πάγκο.

Για όσους κατασκευαστές βρίσκονται πάνω από το όριο του 4%, τα περιθώρια εξέλιξης γίνονται σαφώς μεγαλύτερα. Οι έξτρα παροχές μπορούν να φτάσουν έως και τα 11 εκατομμύρια δολάρια και τις 230 ώρες δοκιμών, ανάλογα με το μέγεθος της υστέρησης.

Η ουσία είναι απλή και βαριά σαν φρενάρισμα στο τέλος μεγάλης ευθείας: η Mercedes κερδίζει τους αγώνες, αλλά η FIA δείχνει ως κορυφαίο κινητήρα τον Red Bull-Ford. Και αυτό, στη Formula 1, δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι η πρώτη μεγάλη ένδειξη για το πού μπορεί να γραφτεί το επόμενο κεφάλαιο της μάχης των κατασκευαστών.