«Ζήτησε να αποχωρήσει από τον Τσέλσι ο Κουκουρέγια»

Ο Μαρκ Κουκουρέγια φαίνεται πως έχει πάρει οριστικά την απόφασή του για το μέλλον του, καθώς ενημέρωσε την Τσέλσι ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, ο Ισπανός αριστερός μπακ θεωρεί ότι ο κύκλος του στο «Στάμφορντ Μπριτζ» έχει ολοκληρωθεί και δεν σκοπεύει να συνεχίσει την καριέρα του στους «μπλε» του Λονδίνου.

Τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και η διοίκηση της Τσέλσι αντιλαμβάνονται πως η καλύτερη λύση είναι ένας «χωρισμός» το φετινό καλοκαίρι. Ωστόσο, η αγγλική ομάδα δεν προτίθεται να τον παραχωρήσει χωρίς να ικανοποιηθούν οι οικονομικές της απαιτήσεις.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ομάδες που θα κινηθούν για την απόκτησή του, με τον Κουκουρέγια να αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της καλοκαιρινής αγοράς.