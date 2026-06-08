Άρης Betsson: Πως διαμορφώνεται το ρόστερ - Πότε παρουσιάζεται ο Σπανούλης

Μπορεί η επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη Betsson να έγινε την προηγούμενη Τετάρτη (3/6), ωστόσο η προεργασία για το ρόστερ της επόμενης σεζόν είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.

Ο Έλληνας ομοσπονδιακός τεχνικός είχε πιάσει δουλειά ήδη από τα τέλη Μαΐου, όταν οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια κατά τη διάρκεια του Final Four της Euroleague και μετά τη συνάντηση με τον Ρίτσαρντ Σιάο. Σε απόλυτη συνεργασία με τον Νίκο Ζήση, ο Βασίλης Σπανούλς σχεδιάζει βήμα-βήμα τη νέα ομάδα, έχοντας μάλιστα προχωρήσει στις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις..

Μια πεντάδα «κλεισμένων» παικτών

Μέχρι στιγμής, ο Άρης Betsson έχει προχωρήσει τις περιπτώσεις πέντε παικτών, που φέρνουν ποιότητα και βάθος στην ομάδα, γεμίζοντας έτσι το ρόστερ. Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να καθυστερήσουν, καθώς η ΚΑΕ προγραμματίζει πρώτα να γίνει η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, την επόμενη Δευτέρα (15/6) κι έπειτα να επισημοποιούνται οι συμφωνίες με τους νέους παίκτες. Πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί...

Ι Τζέι Λιντέλ: Ο μοναδικός για τον οποίο η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ έχει γνωστοποιήσει διετή συμφωνία μαζί του.

Άνταμ Μοκόκα: Ο πρώτος που συμφώνησε με τον Άρη. Έμεινε και τυπικά ελεύθερος από την Μπουργκ, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για τις ανακοινώσεις.

Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς & Κεμ Μπιρτς: Αμφότεροι ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στους τελικούς της Γερμανίας (Μπάγερν) και της Τουρκίας (Φενέρμπαχτσε) αντίστοιχα, προτού ολοκληρώσουν τη συμφωνία με τους Θεσσαλονικείς.

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Εκκρεμούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες του συμβολαίου που είχε φέτος με την ΑΕΚ και όταν ολοκληρωθούν, θα ανακοινωθεί από τον Άρη.

Τα ενεργά συμβόλαια και οι εκκρεμότητες

Συμβόλαια για τη νέα σεζόν έχουν οι Στέλιος Πουλιανίτης (2027), Λευτέρης Μποχωρίδης (2027), Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (2028), Αμίν Νουά (2029), οι 19χρονοι Βασίλης Πουρλίδας (2028) και Βασίλης Καζαμίας (2029), ενώ ο 17χρονος Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου θα υπογράψει τον Ιούλιο το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο ως το 2030. Από τους «μικρούς» αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα ποιοι θα συνεχίσουν στην πρώτη ομάδα και ποιοι μπορεί να δοθούν δανεικοί, όπως έγινε φέτος με τον Πουρλίδα και τους Μαχητές - Πειραματικό στην Elite League.

Την ίδια ώρα, ψηλά στη λίστα των κιτρινόμαυρων βρίσκεται η παραμονή των Γιώργου Τανούλη και Κώστα Αντετοκούνμπο, οι οποίοι ήταν στο ρόστερ της ομάδας φέτος ως δανεικοί από τον Ολυμπιακό και δεσμεύονται με συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και τη νέα σεζόν. Η περίπτωση του πρώτου θεωρείται πιο βατή, καθώς υπάρχει κοινή επιθυμία για τη μεταγραφή του, ενώ και εκείνη του Αντετοκούνμπο θα ξεκαθαρίσει μετά τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Οι επόμενες κινήσεις και ο σούπερ σκόρερ

Το πλάνο του Σπανούλη περιλαμβάνει την απόκτηση ενός elite σκόρερ που θα αγωνίζεται στις θέσεις «2-3». Αυτός θα αναλάβει το βάρος στην επίθεση και προορίζεται να είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο της ομάδας, ενώ ανάλογα με τις μεταγραφικές εξελίξει μπορεί να αποκτηθεί ακόμα ένας παίκτης σε αυτές τις θέσεις. Εδώ εμπλέκεται και η περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχουν κρύψει πως θα κινηθούν για την απόκτησή του, εφόσον ο ίδιος ο παίκτης δε θελήσει να παραμείνει στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο δεσμεύεται με κλειστό συμβόλαιο ως το 2028.

Ακόμα, και ανάλογα με την έκβαση των υποθέσεων Τανούλη - Αντετοκούνμπο, ίσως γίνει κίνηση για έναν ακόμα ψηλό από την ξένη αγορά, ενώ το όνομα του Θανάση Αντετοκούνμπο βρίσκεται σταθερά στο τραπέζι από το περασμένο καλοκαίρι. Παράλληλα, τα ραντάρ των ανθρώπων της ομάδας είναι ανοικτά για ποιοτικούς Έλληνες παίκτες, που μπορεί θα είναι διαθέσιμοι στην αγορά.

Σε κάθε περίπτωση το ρόστερ που σχηματίζει ο Βασίλης Σπανούλης περιλαμβάνει παίκτες, όπως ο Μοκόκα και ο Λιντέλ που μπορούν να καλύψουν έως και τρεις θέσεις, ενώ και οι υπόλοιποι προσαρμόζονται, δίνοντας έτσι ευελιξία στις πεντάδες και στα σχήματα της ομάδας.