Η αστυνομία σταματάει και τα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού!

Η αστυνομία έχει πάει τις απαγορεύσεις σε άλλο επίπεδο καθώς έχει κόψει τον κόσμο 100 μέτρα μακριά από Κάραβελ. Σταματάνε μέχρι και μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού!

Τρομερά πράγματα πέριξ του Κάραβελ, με την αστυνομία να σταματάει μέχρι και τα μέλη της «πράσινης» αποστολής και να ρωτάει ποιοι είναι!

Δημήτρης Κοντός και Νίκος Παππάς πήγαν στην πλευρά που βρίσκονται μαζεμένοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού για να μιλήσουν με την αστυνομία και ο κόσμος να έρθει πιο κοντά, με τη διμοιρία των ΜΑΤ να σταματάει μέλη της αποστολής των «πράσινων», την ώρα που φορούσαν μπλούζες της ομάδας, και να ρωτάει ποιοι είναι, χωρίς να τους αφήσει να περάσουν αρχικά.

Μάλιστα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού να έρθει ο κόσμος πιο κοντά στο πούλμαν, με την αστυνομία να είναι ανένδοτη προς το παρόν!