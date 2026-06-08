Νίκολιτς: «Δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου» (vid)

Ο Μάρκο Νίκολιτς στο πλαίσιο της επέκτασης του συμβολαίου του μίλησε με θερμά λόγια για την ΑΕΚ, τον Μάριο Ηλιόπουλο και έστειλε το μήνυμα για την επόμενη σεζόν μετά την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε αναλυτικά:



«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Θυμάμαι πολύ καλά ότι πριν από έναν χρόνο βρισκόμασταν στο ίδιο μέρος εδώ και θυμάμαι την ομιλία σου, Πρόεδρε.



Όμως θεωρώ ότι όλα αυτά δημιουργούν μια υποχρέωση. Είναι κάτι που επαναλάμβανα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και θα το επαναλάβω άλλη μία φορά. Υποχρέωση. Εξαιτίας όλων όσων είπες, Πρόεδρε, είναι υποχρέωση για όλους μας και το νιώθω κάθε μέρα, να ανταποδώσουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακολουθούν, σε όλους όσοι αγαπούν την ΑΕΚ.



Και το άλλο πράγμα, που επίσης είπα στο τέλος της σεζόν, είναι ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, αυτού που μπορεί να χτίσει μια νέα ιστορία για έναν σπουδαίο σύλλογο, την ΑΕΚ, έναν ιστορικό σύλλογο. Γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Δεν υπέγραψα απλώς αυτό το συμβόλαιο· υπέγραψα τα λόγια που είπες μόλις τώρα, Πρόεδρε».